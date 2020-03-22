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Елена Подкаминская рассказала, почему решилась на домашние роды

22 марта
2020 год

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22 марта 2020
В начале марта звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская, призналась, что 21 февраля родила сына Александра. Новость стала абсолютной неожиданностью для ее поклонников, так как актриса тщательно скрывала свою третью беременность. После того, как Елена выдала свой секрет, она стала регулярно делиться семейными снимками, которые были сделаны во время беременности.

Елена Подкаминская рассказала, почему решилась на домашние роды

Но больше всего поклонники ждали новых подробностей о малыше. На днях маленькому Александру исполнился месяц, и в честь этого события Подкаминская решила поднять тему материнства на своей странице в Инстаграме. Кстати, двоих своих детей актриса рожала дома и ничуть не пожалела.

«Во время ожидания первой дочери Полины я прочла немало литературы, которая сформировала мой взгляд на роды, материнство, родительство. В первую очередь, конечно, это Мишель Оден. Ожидая Еву, я мечтала и надеялась, что «все сложится благоприятно и наилучшим образом для нас», - как говорит мой врач, и я смогу родить дома. И, когда это случилось, это настолько в меня «попало», что сомнений, где рожать сына, уже не было», - призналась Елена.

Елена Подкаминская рассказала, почему решилась на домашние роды

Актриса также спросила у своих подписчиков, стоит ли и дальше делиться своим родительским опытом в соцсетях.

«Я делюсь своим опытом, потому что для меня это жизненно важный путь и значимая тема. И если в ком-то отзовётся что-то из того, во что я верю, и станет это кому-то близким - буду рада», - написала Подкаминская.
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Елена Подкаминская рассказала, почему решилась на домашние роды фотографии
Елена Подкаминская рассказала, почему решилась на домашние роды фотографии
Елена Подкаминская рассказала, почему решилась на домашние роды фотографии
Елена Подкаминская рассказала, почему решилась на домашние роды фотографии
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