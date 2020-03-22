Филипп Киркоров и Николай Басков снялись в пародии на фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

«Представляю вам нового героя из юбилейного фильма для Аллочки Крутой. Знакомьтесь — «царь всей российской эстрады» Филипп Киркоров. В остальных, не менее значимых ролях, — «золотой голос России» Николай Басков, «прекрасная царица» Алла Крутая и «великий режиссер-изобретатель» Тимур Бекмамбетов. Огромное спасибо всем замечательным актерам за игру и участие в этом неординарном и веселом проекте!», — написал Игорь Крутой.
фото: Алла и Игорь Крутые
В фильме также есть интерпретация еще одной советской ленты - «Формула любви».
«До сих пор не могу поверить, что вы все это сделали для меня. Как же мне повезло с братом и друзьями. Спасибо всем!», — поделилась эмоциями Алла Крутая после просмотра.