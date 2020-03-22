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Филипп Киркоров и Николай Басков снялись в пародии на фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

22 марта
2020 год

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22 марта 2020
Филипп Киркоров перевоплотился в Ивана Грозного, в Николай Басков – в Жоржа Милославского. Роль же Шурика досталась Тимуру Бекмамбетову.

Филипп Киркоров и Николай Басков снялись в пародии на фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Возродить эпизод из легендарной комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» звезды решили, чтобы поздравить с юбилеем сестру Игоря Крутого – Аллу. Ролик в соцсетях анонсировал сам композитор.

«Представляю вам нового героя из юбилейного фильма для Аллочки Крутой. Знакомьтесь — «царь всей российской эстрады» Филипп Киркоров. В остальных, не менее значимых ролях, — «золотой голос России» Николай Басков, «прекрасная царица» Алла Крутая и «великий режиссер-изобретатель» Тимур Бекмамбетов. Огромное спасибо всем замечательным актерам за игру и участие в этом неординарном и веселом проекте!», — написал Игорь Крутой.

Филипп Киркоров и Николай Басков снялись в пародии на фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
фото: Алла и Игорь Крутые

В фильме также есть интерпретация еще одной советской ленты - «Формула любви».



«До сих пор не могу поверить, что вы все это сделали для меня. Как же мне повезло с братом и друзьями. Спасибо всем!», — поделилась эмоциями Алла Крутая после просмотра.
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Филипп Киркоров и Николай Басков снялись в пародии на фильм «Иван Васильевич меняет профессию» фотографии
Филипп Киркоров и Николай Басков снялись в пародии на фильм «Иван Васильевич меняет профессию» фотографии
Филипп Киркоров и Николай Басков снялись в пародии на фильм «Иван Васильевич меняет профессию» фотографии
Филипп Киркоров и Николай Басков снялись в пародии на фильм «Иван Васильевич меняет профессию» фотографии
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