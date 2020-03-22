Нино Нинидзе и Максим Виторган рассказали историю своего знакомства

Максим Виторган
и Нино Нинидзе
встречаются уже около года, и, наконец, им есть, о чём рассказать. Так, недавно актеры дали первое совместное интервью изданию «Hello!»
, в котором рассказали о том, как познакомились, как провели совместный отпуск с детьми, а также поделились секретом своих гармоничных отношений.
Актёры пока не живут вместе, но уже познакомили своих детей и даже съездили в совместный отпуск этой большой компанией. В интервью Максим и Нино рассказали, как зарождались их отношения.
«Мы познакомились на дне рождения Аглаи Тарасовой, куда оба были приглашены, а после Максим улетел на Шпицберген на съёмки. Начали переписываться»
, - сказала Нино. «И тут мне начали звонить журналисты, задавать вопросы о том, что нас связывает. Это было так странно. Я не могла понять, почему чужие люди задают мне беспардонные вопросы, ведь то, что происходит между двумя людьми, принадлежит только им. Сначала резко реагировала, а потом просто перестала отвечать»
.
Пара почти не посещает светские мероприятия, неохотно общается с прессой. Однако Виторган и Нинидзе считают это просто частью работы. По их мнению, нужно ходить только туда, где действительно интересно.
«Если я понимаю, что можно пропустить вечеринку, никого не обидев, зачем туда идти? У каждого из нас есть чем заняться, много работы. Я продолжаю работать над спектаклем «В городе Лжедмитрове». С момента его премьеры прошёл год, но он имеет отсылки к реальной жизни и должен видоизменяться. Жизнь обгоняет сатирический спектакль, и мы вносим корректировки. Недавно я сыграл в постановке по пьесе Владимира Сорокина «Занос» в театре «Практика», параллельно веду переговоры об участии в нескольких новых проектах. Ниноша много снимается»
, - отметил Максим.
Пара Нино и Максима не похожа на типичную звездную пару. По их словам, в их личной жизни нет «кухонных» сцен, скандалов и истерик. В интервью они признались, что всё дело в стимулировании друг друга.
«Я считаю, что в отношениях важно свести к минимуму соревнование эго. И ещё общение двух людей должно провоцировать личностный рост. До тех пор, пока люди растут личностно, отношения будут сохраняться. Как только этот процесс завершится, они закончатся. Думаю, это важнее, чем просто дополнять друг друга. Отношения должны провоцировать: у кого-то - терпимость, у кого-то - амбициозность»
, - рассказал Виторган.