Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса и рассказала о течении своей болезни

Неделю назад украинская актриса Ольга Куриленкорассказала своим подписчикам в Инстаграме о том, что у неё диагностирован коронавирус: «Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы».
На протяжении недели Ольга отвечала на вопросы подписчиков и делилась информацией о своём самочувствии.
«Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются за жизнь. Мне сказали что если станет хуже, звонить опять в скорую.
Где мне сделали тест? В больнице куда меня привезла скорая с температурой выше 39.
Как сделали тест? Берут мазок в горле.
Где я заразилась коронавирусом? Невозможно узнать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки.
Неделю моя температура была 38-38,5».
23 марта актриса поделилась радостной новостью - по всем признакам болезнь отступила: «Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо, и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла, и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!»