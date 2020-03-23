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Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса и рассказала о течении своей болезни

23 марта
2020 год

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23 марта 2020
Неделю назад украинская актриса Ольга Куриленко рассказала своим подписчикам в Инстаграме о том, что у неё диагностирован коронавирус: «Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы».
На протяжении недели Ольга отвечала на вопросы подписчиков и делилась информацией о своём самочувствии.

Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса и рассказала о течении своей болезни

«Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются за жизнь. Мне сказали что если станет хуже, звонить опять в скорую.
Где мне сделали тест? В больнице куда меня привезла скорая с температурой выше 39.
Как сделали тест? Берут мазок в горле.
Где я заразилась коронавирусом? Невозможно узнать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки.
Неделю моя температура была 38-38,5».

23 марта актриса поделилась радостной новостью - по всем признакам болезнь отступила: «Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо, и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла, и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!»

Также коронавирус был диагностирован у Том Хэнкса и Риты Уилсон, Пласидо Доминго, Идриса Эльбы, Кристофера Хивью и Индиры Вармы.
22 марта стало известно, что вирус добрался и до приговоренного к 23 годам тюремного заключения Харви Вайнштейна, а 23 марта из-за осложнений на фоне коронавируса скончалась 89-летняя итальянская актриса Лючия Бозе.

Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса и рассказала о течении своей болезни
фото: Лючия Бозе
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Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса и рассказала о течении своей болезни фотографии
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса и рассказала о течении своей болезни фотографии
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса и рассказала о течении своей болезни фотографии
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса и рассказала о течении своей болезни фотографии
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