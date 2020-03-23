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«Великий уравнитель»: Мадонна восхищается коронавирусом, лёжа в ванной с лепестками роз

23 марта
2020 год

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23 марта 2020
В условиях самоизоляции у жителей мегаполисов впервые появилась возможность отдохнуть, заняться давно откладываемыми домашними делами, провести время с родными и близкими, поразмышлять о своей жизни, одуреть от безделья, испугаться будущего и впасть в экзистенциальную кому (нужное подчеркнуть). Каждый сходит с ума по-своему, и каждый второй - транслирует этот занимательный процесс в соцсетях.
Украшенная ювелирными украшениями 61-летняя Мадонна поделилась своими философскими размышлениями о коронавирусе под грустную музыку, сидя в наполненной водой ванне, усыпанной лепестками роз. Спойлер: это её худшая роль.

«Великий уравнитель»: Мадонна восхищается коронавирусом, лёжа в ванной с лепестками роз

«Кое-что о Сovid-19: ему наплевать, насколько вы богаты, насколько известны, насколько вы забавны, умны, где вы живёте, сколько вам лет, какие замечательные истории вы можете рассказать…Это великий уравнитель. И что самое ужасное и в то же время самое чудесное в нём - он делает нас всех равными в различных аспектах. Как я обычно говорю - если корабль пойдёт ко дну, мы всё окажемся на борту».



Этим видео Мадонна хотела лишний раз привлечь к себе внимание подчеркнуть бессмысленность дискриминации в более «мирные» времена. Однако большинство подписчиков артистки не оценило её карантинный арт, упрекнув в оторванности от реальности. Некоторые даже усомнились в психической стабильности Мадонны. Размышления о том, что новая зараза не делает различий между богатыми и бедными, молодыми и старыми, знаменитыми и безызвестными, дополненные подобным видеорядом, звучат особенно лицемерно и чисто статистически не соответствуют действительности (в частности, пассаж о возрасте). Особенно на фоне новостей о том, как обеспеченные слои населения закупаются аппаратами ИВЛ и ангажируют личных врачей.
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«Великий уравнитель»: Мадонна восхищается коронавирусом, лёжа в ванной с лепестками роз фотографии
«Великий уравнитель»: Мадонна восхищается коронавирусом, лёжа в ванной с лепестками роз фотографии
«Великий уравнитель»: Мадонна восхищается коронавирусом, лёжа в ванной с лепестками роз фотографии
«Великий уравнитель»: Мадонна восхищается коронавирусом, лёжа в ванной с лепестками роз фотографии
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