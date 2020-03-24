«Я не исключаю варианта, что мы когда-нибудь поженимся снова»: Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце стала героиней нового выпуска youtube-шоу Лауры Джугелии «Люди говорят», в котором рассказала о разводе с Павлом Прилучным, детях, готовности к новым отношениям и о многом другом.
О материнстве и правильном воспитании детей
«Никто не знает, как правильно быть мамой. И все эти ваши правила не касаются никого, кроме вас самих, когда вы их придумываете. Для каждого ребёнка своя мама хороша тем, что она его мама. Мне нравится, что в советское время как-то построже воспитывали, а сейчас толерантность дошла до абсурда, когда ребёнку разрешают в 10 лет решать, кто он - мальчик или девочка. Для меня это нонсенс. Тогда давайте ребёнок сам пойдёт работать, водить машину и пить алкоголь, ну раз вы такие вещи разрешаете ему. Мне кажется, это какой-то перебор. Мне кажется, нет правил воспитания, потому что все разные. Нет такого общего понятия, чтоб у тебя всё получилось по правилам, которые все должны соблюдать».
О врачебной ошибке, которая чуть было не стоила Агате жизни сразу после её рождения
«Было первое марта, все пили, праздновали приход весны. И тут у моей мамы роды произошли. И что-то они из-за невнимательности коротко отрезали пуповину, слишком коротко, когда её уже нельзя завязать. И это получилась просто дырка в животе. Они сначала скрывали это несколько дней от моей мамы. Не давали особо с ребёнком время провести. И что-то не выписывали и не выписывали. Я похудела очень сильно, мама говорит, что я была как пушинка. В итоге они ей сознались. А она такая: а что мне делать? Они говорят: мы не знаем, скорее всего, конец ребёнку. Она унесла меня домой. В итоге, какая-то медсестричка согласилась каждый день приходить и обрабатывать мне живот. Меня месяц не мыли, потому что нельзя было. Протирали тряпочкой. Было ощущение, что ребёнок не выживет, но вот она я, живучая».
О разводе с Павлом Прилучным
«Нет это не пиар. Делать нам больше нечего - пиариться за счёт семьи. Брак для меня святая вещь, и я бы никогда не стала пиариться на этих темах. Я считаю, что люди, которые занимаются такими вещами - конченые. Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня показатель, когда ты начинаешь что-то пытаться наладить в отношениях, и что-то у тебя не выходит, и он не понимает меня, а я не понимаю его. И мы решили, что наверное нам будет правильно и лучше, всё-таки, пока мы ещё в нормальных отношениях, разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей. Поэтому мы полюбовно решаем этот вопрос. Сейчас я уже с бумагами разбираюсь».
«Мы не пытались обращаться к семейному психологу. Во-первых, Паша не очень любит психологов и не очень в это всё верит, поэтому с ним это сложно сделать. Ну и вообще, мы дошли до того момента, что если уж и идти кому-то к психологу, так это ему. И пускай он сам разберется во всём, что он накотовасил. Я не хочу больше спасать этот брак и не вижу больше смысла. Есть причины, я не хочу их озвучивать, потому что не хочу ничего плохого говорить про Пашу. Хочу, чтобы его дети никогда не читали про него ничего плохого».
«Я придерживаюсь всю жизнь такого принципа, что если начались какие-то глобальные проблемы, то надо сруливать. Я не исключаю шанса, что, может быть, мы разведемся, а через пять лет снова встретимся и поженимся. Я действительно его безумно люблю и, мне кажется, буду любить всю жизнь, потому что он важный человек в моей жизни. И такой неповторимый романтик. И он очень в моём вкусе. Я ж люблю таких хулиганов».
О будущем и готовности к новым отношениям
«Я надеюсь, что Паша первый найдёт себе новые отношения и срулит. Мне кажется, чтобы заново приобрести, надо до конца потерять. Я правда не исключаю варианта того, что мы когда-нибудь поженимся заново. Но нескоро.
Я сейчас на той стадии, когда ничего не знаю. Я не знаю, что произойдет, и как мы будем дальше жить. Но я чувствую, что я на каком-то верном пути. Я ходила к психологу летом. Но я больше уделяла решению проблем с отцом. Потому что он умер рано и был алкоголик. И вообще был такой персонаж странный. Мне пришлось с психологом папу прорабатывать. И то, оказалось, что там ещё бездонная бочка, и мне просто надоело. А вот сейчас мне просто не хочется. Мне кажется, я сама сейчас должна пройти этот этап. Понять что, куда и зачем. Я просто устраиваю свою жизнь - независимую и отдельную».
О том, как дети воспринимают развод
«У них такой возраст, что они не понимают, что такое развод. И зачем портить им психику? У нас всё равно такой график всегда был: мы всегда путешествовали, у нас съёмки, гастроли. Поэтому они не заметили разницы, если честно. И мне кажется, не заметят ещё долго. Я надеюсь, мы будем общаться нормально, так чтобы дети не заметили ничего плохого».
О домогательствах
«Не хочу называть фамилию, но был у меня один такой случай. Я была студенткой. И мне поступило предложение стать любовницей человека, и мне сказали что я буду везде-везде. И я сказала: да ну, нет. Я всегда нравилась богатым людям, у меня всегда был шанс выйти за успешного человека и ничего в этой жизни не делать. Сидеть в золотой клетке. Но я никогда не выбирала этот путь. Мне было интереснее попробовать что-то самой».
О коронавирусе
«Я ничего не делаю. Мне кажется, можно в скафандре ходить и всё равно заболеть. А можно ничего не делать, и ты не заболеешь».