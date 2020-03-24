Александр Домогаров назвал МХАТ им. Горького «лже-театром»

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом им. Горького, в котором он в качестве приглашенного артиста играл в постановке Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни». Спектакль пользуется популярностью и собирает аншлаги, однако, сегодня утром Домогаров в резких выражениях заявил, что прекращает сотрудничество с театром: «Отношения стали очень сложными с начала года, но сейчас… Вы больше не увидите спектакль с моим участием на сцене этого лже-театра».
фото: Сцены из супружеской жизни
За разъяснительным комментарием к актёру обратилось издание «СтарХит»: «Я разорвал отношения с верхом власти МХАТа, а также с финансовым директором. И пока руководство МХАТа не извинится перед артистом Моссовета, никакого сотрудничества между нами не будет. Нет, лгу. Даже если извинятся — мое решение останется прежним. Никакого конфликта нет, я просто артист, который оказался заложником некрасивой ситуации».
Впрочем, в театре об этом ничего не знают: «С нашей стороны никакого конфликта нет. О том, что Домогаров прекращает с нами сотрудничать, он нас не уведомил. Спектакли с его участием стоят в афише. За все сыгранные постановки актеры получают деньги. Ни о каких изменениях в графике мы не знаем. Если мы не сможем их сыграть, всему виной будет, скорее всего, пандемия», - заявили «СтарХиту» в пресс-службе театра.