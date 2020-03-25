Натали Портман, Шэрон Стоун и Эмма Уотсон спасают человечество, не выходя из дома

Американский актёр Кевин Бэйкон запустил в Инстаграме флешмоб #IStayHomeFor (#Я остаюсь дома ради), призванный замотивировать всех, кто ещё не оценил необходимость самоизоляции (но вполне может себе её позволить), простым объяснением её практической пользы. Кевин призвал коллег по шоу-бизнесу использовать во благо свои магические силы по воздействию на массы.
фото: Кевин Бэйкон
А именно - рассказать, зачем, почему и ради кого они решили провести ближайшие пару недель дома. Сам Кевин написал, что остаётся дома ради жены, актрисы Киры Седжвик.
Коллеги Кевина сразу же поддержали этот флешмоб. Джулия Робертс написала, что в это «уникальное и нежное» время она остается дома ради своей семьи, малого бизнеса, всех работников здравоохранения, работающих на износ по всему миру, и ради своей удивительной 95-летней соседки. «Я остаюсь дома, чтобы стать частью решения этой проблемы».
фото: Джулия Робертс
У Эммы Уотсон есть серьёзные основания отсидеться дома: «Моей бабушке больше 70 лет, у моей мамы диабет, а моя лучшая подруга работает в системе здравоохранения. Я остаюсь дома ради них. А вы ради кого?».
фото: Эмма Уотсон
Британский актёр Бен Барнс заверил, что всё это пройдёт, но надо потерпеть: «Я знаю, что всё это нелегко. Все переживают за своих близких и любимых, из-за отсутствия работы, а во многих случаях - из-за отсутствия еды и медикаментов. В некоторых местах люди даже не могут выйти на улицу прогуляться, и кажется, как будто нашу свободу ограничивают. Но сейчас у нас действительно недостаточно данных для того, чтобы точно спрогнозировать, когда нам будет безопасно вернуться в офисы, школы или спортзалы, вновь начать обниматься, целоваться и пожимать друг другу руки. Поэтому пока что оставайтесь дома, дайте работникам здравоохранения разгрузку, которая им необходима - это буквально спасёт жизни. Будьте добры и терпеливы к вашим любимым. Позвоните друзьям. Всё это пройдёт».
фото: Бен Барнс
Шэрон Стоун сидит дома ради своих детей, ради безопасности, ни больше не меньше, всего человечества и ради Матушки Природы.
фото: Шэрон Стоун
Натали Портман сидит дома ради друзей с ослабленным иммунитетом и беременных подруг.