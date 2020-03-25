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Вуди Аллен рассказал о браке с приемной дочерью экс-супруги

25 марта
2020 год

Лайфстайл >>
25 марта 2020
Вуди Аллен выпустил мемуары, которые вызвали скандальные обсуждения. В книге «Относительно ничего» Вуди откровенно рассказал о своих браках - с актрисой Мией Фэрроу и нынешней супругой Сун-И Превин, а также прокомментировал обвинения в изнасиловании его приемной дочери Дилан Фэрроу.

Вуди Аллен рассказал о браке с приемной дочерью экс-супруги

Вуди полюбил Превин, когда ей было 22 года. Она была приемной дочерью супруги Аллена, Мии Фэрроу. Девушка ответила ему взаимностью, несмотря на 35-летнюю разницу в возрасте. Он заявил, что желание и похоть, которые овладевали ими, не давали оторваться друг от друга, однако решение вступить в брак он связал лишь с финансовыми обстоятельствами.

«В самом начале отношений, когда нами овладела страсть, мы не могли оторваться друг от друга. Мы оба знали, что ни один контракт ничего не стоит. Мы любили друг друга и не было необходимости прибегать к официальному браку. Мы бы никогда не поженились. А потом просто взяли и сделали это. Почему? Строго по финансовым причинам. Я обожал Сун-И и знал, что, учитывая, насколько я ее старше, я могу в любой момент упасть замертво. Если это случится, я хотел, чтобы она была юридически защищена и автоматически получила все, что у меня есть, без заминок».

Вуди Аллен отметил, что свадьба с Сун-И была романтичной. И хотя режиссер скрывал место церемонии бракосочетания, журналисты позвонили ему сразу же после свадьбы, стараясь узнать все подробности.

«Какой бы практичной не была причина нашей женитьбы, свадьба была очень романтичной. Когда мы вошли в наш номер, звонил телефон. Это было издание Page Six, они уже знали, что мы в Венеции и только что поженились. Я заглянул под кровать».

Миа Фэрроу, мужем которой на момент своего романа с Сун-И был Аллен, быстро раскрыла его измену с ее приемной дочерью. Актриса обнаружила эротические фотографии Вуди и Сун-И. Тогда, как утверждала сама Сун-И в недавнем интервью, Вуди уже не жил с Фэрроу, а лишь изредка приходил в дом, как ее бойфренд.

Говоря о браке с Мией Фэрроу, Аллен заключает, что понимает ее потрясение, смятение и гнев в свою сторону. Однако обвинения в изнасиловании их приемной дочери Дилан он считает гнусными и оскорбительными.

«Я никогда и пальцем не тронул Дилан, никогда не сделал ей ничего такого, что можно было бы истолковать даже как оскорбление. Это была полная фальсификация от начала до конца».
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Вуди Аллен рассказал о браке с приемной дочерью экс-супруги фотографии
Вуди Аллен рассказал о браке с приемной дочерью экс-супруги фотографии
Вуди Аллен рассказал о браке с приемной дочерью экс-супруги фотографии
Вуди Аллен рассказал о браке с приемной дочерью экс-супруги фотографии
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