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Семен Трескунов признался в употреблении наркотических веществ

25 марта
2020 год

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25 марта 2020
Семен Трескунов признался, что его взросление проходило довольно болезненно. Молодой актер принимал запрещенные препараты, чтобы справиться с переходным возрастом. Об этом он рассказал в недавнем интервью, вышедшем на You-tube канале «вМесте».

Семен заявил, что чувствовал себя потерянным, не мог охарактеризовать себя как личность. Актеру было сложно найти себя, и он обзавелся вредными привычками.

«В какой-то момент я обнаружил, что у меня нет личности. Я понял, что состою из обрывков характеристик персонажей, которых сыграл. На меня это все налипло и не укладывалось в одну человеческую концепцию. Лет с 14 я начал чудить. Я курил, пил с друзьями, много чего успел попробовать… И весь прошедший год был довольно темный, потому что я столкнулся с тем, что не готов к ответственности, на которую притязал».

Семен Трескунов признался в употреблении наркотических веществ

Внутренние муки совпали с неудачами в личной жизни и творчестве. Трескунов попробовал себя в режиссуре, но посчитал, что его работа не заслуживает внимания. В прошлом месяце стало известно, что он расстался со звездой сериала «Ивановы-Ивановы» Василиной Юсковец.

«Я начал пить, экспериментировать с веществами — и со всем этим увяз. Чувство вины, которое меня переполняло на протяжении всего этого года, было сжирающей кристаллизованной фрустрацией. Я не просто чувствовал, что не удовлетворен жизнью, а рассыпался, как песок, с каждым днем».

Семен считает, что самое сложное в наркомании – это признаться и поговорить об этом. Сегодня, как утверждает актер, многие «тонут в порочном круге» из-за отсутствия поддержки.

«Только непосредственно сам столкнувшись, осознал, насколько проблема наркомании замалчивается и стигматизирована в обществе. Самая большая проблема любого наркомана даже не в том, что он употребляет, а в том, что не может вырваться из порочного круга, ему не с кем об этом поговорить. Нет никакого просвещения касательно этого вопроса. Я сталкивался с теми ситуациями и веществами, в которых тонет больше половины моих ровесников. Сейчас по России катится эпидемия».

Актер отметил, что часто видит несовершеннолетних под воздействием наркотических средств и призывает родителей объяснять детям опасность таких экспериментов.

«Исследовать этот мир — абсолютно нормально, просто, если не разговаривать, то это может к плачевным результатам привести».

К счастью, Трескунов смог вырваться из депрессии. Сейчас актер наслаждается возможностью заниматься любимым делом.

«Сложно, но безумно интересно. Что мне подарила профессия, так это уникальные, судьбоносные шансы пообщаться с великими людьми такими, как Федор Бондарчук или Константин Хабенский, Ефремов, я даже с испанской актрисой Кларой Лаго снимался».


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Семен Трескунов признался в употреблении наркотических веществ фотографии
Семен Трескунов признался в употреблении наркотических веществ фотографии
Семен Трескунов признался в употреблении наркотических веществ фотографии
Семен Трескунов признался в употреблении наркотических веществ фотографии
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