Семен Трескунов признался в употреблении наркотических веществ

Семен Трескунов признался, что его взросление проходило довольно болезненно. Молодой актер принимал запрещенные препараты, чтобы справиться с переходным возрастом. Об этом он рассказал в недавнем интервью, вышедшем на You-tube канале «вМесте».
Семен заявил, что чувствовал себя потерянным, не мог охарактеризовать себя как личность. Актеру было сложно найти себя, и он обзавелся вредными привычками.
«В какой-то момент я обнаружил, что у меня нет личности. Я понял, что состою из обрывков характеристик персонажей, которых сыграл. На меня это все налипло и не укладывалось в одну человеческую концепцию. Лет с 14 я начал чудить. Я курил, пил с друзьями, много чего успел попробовать… И весь прошедший год был довольно темный, потому что я столкнулся с тем, что не готов к ответственности, на которую притязал».
Внутренние муки совпали с неудачами в личной жизни и творчестве. Трескунов попробовал себя в режиссуре, но посчитал, что его работа не заслуживает внимания. В прошлом месяце стало известно, что он расстался со звездой сериала «Ивановы-Ивановы» Василиной Юсковец.
«Я начал пить, экспериментировать с веществами — и со всем этим увяз. Чувство вины, которое меня переполняло на протяжении всего этого года, было сжирающей кристаллизованной фрустрацией. Я не просто чувствовал, что не удовлетворен жизнью, а рассыпался, как песок, с каждым днем».
Семен считает, что самое сложное в наркомании – это признаться и поговорить об этом. Сегодня, как утверждает актер, многие «тонут в порочном круге» из-за отсутствия поддержки.
«Только непосредственно сам столкнувшись, осознал, насколько проблема наркомании замалчивается и стигматизирована в обществе. Самая большая проблема любого наркомана даже не в том, что он употребляет, а в том, что не может вырваться из порочного круга, ему не с кем об этом поговорить. Нет никакого просвещения касательно этого вопроса. Я сталкивался с теми ситуациями и веществами, в которых тонет больше половины моих ровесников. Сейчас по России катится эпидемия».
Актер отметил, что часто видит несовершеннолетних под воздействием наркотических средств и призывает родителей объяснять детям опасность таких экспериментов.
«Исследовать этот мир — абсолютно нормально, просто, если не разговаривать, то это может к плачевным результатам привести».
К счастью, Трескунов смог вырваться из депрессии. Сейчас актер наслаждается возможностью заниматься любимым делом.