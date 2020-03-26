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Собчак, Литвинова и Матвеев записали видеообращение в поддержку ЛГБТ-активистки

26 марта
2020 год

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26 марта 2020
ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за паблика «Монологи вагины» в социальной сети «Вконтакте». Поводом для уголовного дела стали рисунки, которые должны были привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. Цветковой грозит до шести лет лишения свободы.

Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Максим Матвеев и Евгений Стычкин записали видео-обращение в поддержку активистки . Об этом сообщает Meduza.

Собчак, Литвинова и Матвеев записали видеообращение в поддержку ЛГБТ-активистки

Рената Литвинова призвала защищать всех, кому сейчас плохо. Актриса и режиссер также добавила, что правоохранительные органы должны были поддержать беззащитных женщин, а не наоборот.

«Я хочу обратиться к правоохранительным органам нашей страны, к полиции Комсомольска-на-Амуре, которые должны защищать беззащитных женщин. Давайте вообще поддерживать друг друга и поддерживать тех, кому гораздо хуже. Спасибо».

Максим Матвеев отметил, что на Юлию «объявила охоту» группа «Пила против ЛГБТ». Актер вспомнил предыдущую жертву организации и попросил правоохранительные органы обеспечить Юлии защиту, а не обвинять в распространении якобы порнографических материалов.

«Ей грозит 6 лет по сфабрикованному делу о распространении порнографии из-за рисунков, которые призваны обратить внимание на права женщин и никакого отношения к порнографии не имеют. И тем не менее Юля получила угрозы от печально известной организации «Пила против ЛГБТ», что, на мой взгляд, абсурдно и не должно иметь отношения к нашему государству и к нашему обществу. Принимая во внимание жестокое убийство в Санкт-Петербурге Елены Григорьевой, после того как ей поступали угрозы от той же организации, я хочу попросить органы правопорядка обеспечить безопасность Юлии Цветковой».

Собчак, Литвинова и Матвеев записали видеообращение в поддержку ЛГБТ-активистки

Владимир Познер сообщил, что правоохранительные органы были, вероятнее всего, недовольны изображениями голых женщин, которые любили других женщин. Познер считает неприемлемой такую реакцию на «наивные рисунки».

«В нашей стране активисток и активистов, как известно, не очень любят, и, видимо, она давно раздражала многих людей. Некоторое время назад она разместила рисунки, на которых были изображены обнаженные женщины. Рисунки не ахти какие, хотя она художница, очень наивные. Тем не менее они вызвали возмущение каких-то очень высокоморальных людей, потому что женщины голые, а еще там было написано, что женщины могут любить женщин, и на нее накатали телегу. То, что происходит с ней, неприемлемо. Мне бы очень хотелось, чтобы власти обратили внимание на то, что там происходит».

Ксения Собчак подчеркнула, что не хотела бы печальной судьбы для талантливой художницы.

«Хочется, чтобы Юле за ее рисунки, за ее талантливое творчество не было сделано ничего плохого».

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Собчак, Литвинова и Матвеев записали видеообращение в поддержку ЛГБТ-активистки фотографии
Собчак, Литвинова и Матвеев записали видеообращение в поддержку ЛГБТ-активистки фотографии
Собчак, Литвинова и Матвеев записали видеообращение в поддержку ЛГБТ-активистки фотографии
Собчак, Литвинова и Матвеев записали видеообращение в поддержку ЛГБТ-активистки фотографии
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