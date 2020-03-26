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«О хороших делах и про добро нужно говорить громко и не стесняясь»: Риналь Мухаметов о благотворительности и своей дочери

26 марта
2020 год

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26 марта 2020
В своем недавнем интервью изданию HELLO! актер Риналь Мухаметов рассказал о том, что его мотивирует, о работе в фонде и своей дочери.

Риналь совсем недавно стал попечителем фонда «Подари жизнь». Актер отметил, что несколько взволнован, но вместе с тем испытывает большую ответственность.

«Я приезжал к детям в больницу, и потом мне предложили стать попечителем этого фонда. Это и большая ответственность и одновременно очень правильная вещь - ты действительно помогаешь нуждающимся в поддержке людям. Я правда очень рад, но и немного взволнован. А еще забавно, конечно, что со своим заиканием теперь все чаще произношу слова «попечитель фонда «Подари жизнь» с ненавистной мне буквой «п». И потому проговариваю их особенно четко и громко».

Мухаметов признался, что на данном этапе жизни у него происходит некая переоценка ценностей, появляются новые обязанности и привычки. Актер чувствует в себе намерение помочь другим.

«О хороших делах и про добро нужно говорить громко и не стесняясь»: Риналь Мухаметов о благотворительности и своей дочери


«В какой-то степени у меня сейчас происходит переоценка ценностей, такой переходный этап. Я чувствую происходящие внутри меня перемены, по-новому смотрю на многие вещи. В этот период очень успокаивают рутинные занятия: я стал больше заниматься спортом, читать, вплотную занялся изучением английского языка. В голове еще постоянно крутится мысль о создании какой-то институции, чтобы помочь людям с заиканием - тем, с чем я сам имею дело с раннего детства. Школа не школа - я пока не до конца оформил эту идею, но явно вижу запрос на такое место. Мне постоянно пишут люди, спрашивают про логопедов, врачей, задают вопрос «как вылечиться?». А ведь зачастую до конца вылечиться от этого нельзя - это в какой-то степени борьба длиною в жизнь».

Актер сообщил, что часто ходит на встречу с детьми, которым помогает фонд, со своей дочерью Эвией. Так она учится воспринимать мир.

«Понятно, что мы с женой, как родители, направляем Эвию, но она по-своему воспринимает многие вещи и сама делает выводы. Если чувствует доброе к себе отношение, то всегда сделает шаг навстречу».

Риналь добавил, что верит в свою дочь и точно знает, что она способный ребенок. Он также раскрыл секрет личной мотивации, актер уверен, что все дело в добре.

«Эвия талантливая, умная, она, безусловно, добьется успеха в этой жизни - в любой сфере. О ней я не беспокоюсь. Себя же самого мотивирую такими мыслями: о хороших делах и про добро нужно говорить громко и не стесняясь».
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«О хороших делах и про добро нужно говорить громко и не стесняясь»: Риналь Мухаметов о благотворительности и своей дочери фотографии
«О хороших делах и про добро нужно говорить громко и не стесняясь»: Риналь Мухаметов о благотворительности и своей дочери фотографии
«О хороших делах и про добро нужно говорить громко и не стесняясь»: Риналь Мухаметов о благотворительности и своей дочери фотографии
«О хороших делах и про добро нужно говорить громко и не стесняясь»: Риналь Мухаметов о благотворительности и своей дочери фотографии
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