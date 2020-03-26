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Анджелина Джоли перевела миллион долларов в благотворительный фонд

26 марта
2020 год

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26 марта 2020
Анджелина Джоли перечислила крупную сумму в благотворительный фонд. Деньги посла доброй воли ООН пошли на детей, лишившихся школьного питания из-за пандемии коронавируса.

Анджелина Джоли перевела миллион долларов в благотворительный фонд

Джоли перевела миллион долларов в No Kid Hungry. Фонд ранее уже выделил два миллиона долларов. Их распределили на 30 штатов среди благотворительных организаций, которые обеспечивают питанием детей из семей с низким уровнем дохода. Анджелина заявила, что на данный момент более миллиарда детей не получают школьное питание, а как следствие и минимальный уход из-за закрытия учебных заведений.

«По состоянию на эту неделю более миллиарда детей во всем мире не посещают школу из-за закрытия, связанного с коронавирусом. Многие дети зависят от ухода и питания, которые они получают в течение школьных часов, в том числе почти 22 миллиона детей в Америке, которые полагаются на продовольственную поддержку».

Анджелина призвала людей предпринять решительные усилия, чтобы охватить помощью и заботой как можно больше детей из этой категории. Джоли также поддержала ЮНЕСКО в стремлении содействовать дистанционному образованию в условиях закрытия школ по всему миру.
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Анджелина Джоли перевела миллион долларов в благотворительный фонд фотографии
Анджелина Джоли перевела миллион долларов в благотворительный фонд фотографии
Анджелина Джоли перевела миллион долларов в благотворительный фонд фотографии
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