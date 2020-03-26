Анджелина Джоли перевела миллион долларов в благотворительный фонд

Анджелина Джоли
перечислила крупную сумму в благотворительный фонд. Деньги посла доброй воли ООН пошли на детей, лишившихся школьного питания из-за пандемии коронавируса.
Джоли перевела миллион долларов в No Kid Hungry. Фонд ранее уже выделил два миллиона долларов. Их распределили на 30 штатов среди благотворительных организаций, которые обеспечивают питанием детей из семей с низким уровнем дохода. Анджелина заявила, что на данный момент более миллиарда детей не получают школьное питание, а как следствие и минимальный уход из-за закрытия учебных заведений.
«По состоянию на эту неделю более миллиарда детей во всем мире не посещают школу из-за закрытия, связанного с коронавирусом. Многие дети зависят от ухода и питания, которые они получают в течение школьных часов, в том числе почти 22 миллиона детей в Америке, которые полагаются на продовольственную поддержку».
Анджелина призвала людей предпринять решительные усилия, чтобы охватить помощью и заботой как можно больше детей из этой категории. Джоли также поддержала ЮНЕСКО в стремлении содействовать дистанционному образованию в условиях закрытия школ по всему миру.