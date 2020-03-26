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«Цель такая — стать матерью. Это реализация каждой женщины»: Марина Федункив о стремлении завести детей

26 марта
2020 год

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26 марта 2020
Мрина Федункив стала героиней нового шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи», в котором рассказала о том, планирует ли завести детей и о своем отношении к процедуре ЭКО.

«Цель такая — стать матерью. Это реализация каждой женщины»: Марина Федункив о стремлении завести детей

Федункив ранее уже поднимала тему материнства в своих интервью. Манучарову актриса призналась, что хотела бы завести ребенка, однако объективно оценивает свои шансы. Марина сейчас активно занимается своим здоровьем и надеется на лучшее.

«Сейчас я не могу их завести, не получается, но я пробую. ЭКО я не буду делать, так как много всяких побочных эффектов. Я лечусь, нормализую здоровье, а оно у меня подорвано ненормированным графиком, недосыпом. Если у меня получится — на все воля Божья. Нет, так нет, что делать? Сейчас же много всяких возможностей — и суррогатное материнство, и что-то другое. Цель такая — стать матерью. Это реализация каждой женщины».

Марина понимает, что могла бы взять ребенка из детского дома. Однако в такой ситуации она уйдет из актерской профессии, чтобы полностью заниматься воспитанием.

«Я хочу сделать человека счастливым. Если я на это решусь, я уйду из профессии, потому что надо заниматься этим ребенком. А как? Просто для того, чтобы про меня написали, что она взяла ребенка? И что? А что ты дала этому ребенку, которому ты должна посвятить свою жизнь? Взять ребенка— это не же не просто обуть его, одеть. В него душу надо вложить».

Марина Федункив трогательно призналась, что самым главным в жизни считает семью.

«Семьи, конечно, не хватает. Я семейный человек. Мне кажется, Бог все прекрасно видит и дает то, что нужно. И то, в какое время он решит сделать это, в такое время и даст».

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«Цель такая — стать матерью. Это реализация каждой женщины»: Марина Федункив о стремлении завести детей фотографии
«Цель такая — стать матерью. Это реализация каждой женщины»: Марина Федункив о стремлении завести детей фотографии
«Цель такая — стать матерью. Это реализация каждой женщины»: Марина Федункив о стремлении завести детей фотографии
«Цель такая — стать матерью. Это реализация каждой женщины»: Марина Федункив о стремлении завести детей фотографии
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