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Паулина Андреева, Юлия Снигирь и Ирина Старшенбаум запустили флешмоб в поддержку онкобольных детей

27 марта
2020 год

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27 марта 2020
Российские звезды запустили флешмоб в поддержку онкобольных детей, к которым теперь не допускают близких из-за карантина. Во флешмобе под названием #заразиулыбкой поучаствовали Паулина Андреева, Юлия Снигирь, Риналь Мухаметов, Ирина Старшенбаум, Диана Пожарская и другие. Суть флешмоба заключается в том, чтобы опубликовать фото или видео и подарить свою улыбку детям.

Паулина Андреева, Юлия Снигирь и Ирина Старшенбаум запустили флешмоб в поддержку онкобольных детей

Паулина Андреева считает, что детям из фонда «Подари жизнь» не хватает в это сложное время улыбки, поэтому предложила рассказать всем участникам флешмоба, почему так важно улыбаться.

«Мы с вами развлекаем себя на карантине как можем. Стараемся, находим положительные стороны в нынешнем времени. Но есть те, для кого этот карантин — одиночество без плюсов и вариантов. Это дети фонда «Подари жизнь» и не только. Сегодня к ним не пускают никого, кроме врачей. Давайте улыбнемся им? Запишите видео, расскажите, почему сегодня важно улыбаться, или сделайте фото. Дети посмотрят, и им будет не так грустно».

Ее идею поддержала Ирина Старшенбаум. Актриса призвала своих друзей улыбнуться и рассказать, по какой причине они это делают. Сама она улыбается, потому что через 10 дней будет праздновать свой День рождения.

«Друзья! Объявляю эстафету. Выложи фото с улыбкой в своем аккаунте, напиши повод твоей сегодняшней улыбки. Поставь хештег #заразиулыбкой, отметь фонд «Подари жизнь» и передай эстафету трем друзьям. Этим фото вы поддерживаете детей фонда, находящихся в изоляции без близких и волонтеров. Я улыбаюсь, потому что ровно через 10 дней у меня будет день рождения. Почему улыбаешься ты?»

Паулина Андреева, Юлия Снигирь и Ирина Старшенбаум запустили флешмоб в поддержку онкобольных детей

Диана Пожарская сообщила, что улыбается, так как улыбка – вечный двигатель добра.

«Детишкам, как никогда, нужна сейчас наша поддержка и улыбки, чтобы в эти тяжелые дни они не чувствовали себя одинокими. Я улыбаюсь, потому что улыбка — это вечный двигатель добра. И, конечно, все те, кто улыбается, могут противостоять любым неприятностям и, без сомнения, выйдут победителями в любой ситуации».

Юлия Снигирь призвала всех поддержать детей в изоляции, ведь им, как никогда, нужна поддержка людей вокруг.

«Посвящается ребятам из фонда «Подари жизнь», находящимся сейчас в больницах без родных и близких из-за карантина. Давайте сегодня все улыбнемся!!!!!! Это флэшмоб. Выложите фото или видео с улыбкой, отметьте фонд «Подари жизнь», поставьте хэштег #заразиулыбкой.Поддержим детей, которые оказались в полной изоляции!!»
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Паулина АндрееваРиналь МухаметовЮлия СнигирьИрина Старшенбаум

фотографии >>
Паулина Андреева, Юлия Снигирь и Ирина Старшенбаум запустили флешмоб в поддержку онкобольных детей фотографии
Паулина Андреева, Юлия Снигирь и Ирина Старшенбаум запустили флешмоб в поддержку онкобольных детей фотографии
Паулина Андреева, Юлия Снигирь и Ирина Старшенбаум запустили флешмоб в поддержку онкобольных детей фотографии
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