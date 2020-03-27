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«Раньше пускался «во все тяжкие»: Марк Богатырев о популярности, хобби и переоценке ценностей

27 марта
2020 год

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27 марта 2020
В своем недавнем интервью изданию «7дней» звезда сериала «Корни» Марк Богатырев рассказал о том, как пережил популярность и почему сейчас выбрал путь переоценки ценностей. Он также порассуждал о своих хобби и женитьбе на Татьяне Арнтгольц.

«Раньше пускался «во все тяжкие»: Марк Богатырев о популярности, хобби и переоценке ценностей

Марк сообщил, что пережил внезапно свалившуюся на него популярность достаточно легко. Конечно, актер испытал на себе и звездную болезнь, но, к счастью, жизнь расставила все на свои места и актер быстро вернулся в прежнее русло.

«Честно, я не знал, как на нее реагировать. Меня узнавали, брали автографы, просили об интервью, а я терялся, вел себя совершенно несоразмерно ситуации… Ведь у людей сложился какой-то свой образ Марка Богатырева, который со мной имел мало общего. Но и я поддался влиянию своего героя и часто конфликтовал с самим же собой. Мне даже начало казаться: а вдруг я и правда сделал что-то грандиозное? Наверное, это и есть звездная болезнь... Жизнь очень быстро ставит все на свои места. Но я, если бы меня спросили, хочу ли я что-либо изменить, ничего бы не стал менять. Потому что этот опыт сделал меня таким, какой я есть».

Актер заявил, что при насыщенном графике всегда старается найти какую-то «разрядку».

«Я занимаюсь йогой, люблю гулять по лесу по полтора-два часа в день с собакой, плаваю в бассейне, стараюсь много времени проводить в кругу близких друзей, заниматься какими-то очень простыми вещами: ходить в кино, играть в шахматы, болтать о какой-то книжке или фильме. Это все то, что делает тебя настоящим и спокойным».

Марк рассказал и о личном месте силы. Он считает, что Таиланд обладает невероятной энергетикой, которая помогает ему «легче дышать».

«Думаю, что в целом можно остров Панган в Таиланде назвать моим местом силы. Там немало мест, где я могу легко подзарядиться. В этом году высоко на горе нашел заброшенный дом. Когда шел к нему, не знал, что он пустует, думал, там кто-то живет. И такая там была бешеная энергетика, так легко дышалось, что я остался там на три часа. Из окна видно скалы, бухту, по которой лодочки снуют туда-сюда… Я так наполнился эмоциями, что, думаю, в следующий раз обязательно туда вернусь».

«Раньше пускался «во все тяжкие»: Марк Богатырев о популярности, хобби и переоценке ценностей

Актер рассказал о том, как занятия йогой повлияли на его жизнь.

«Я поменялся. И очень рад, что это произошло, мне кажется, что человек должен меняться. Если ты застываешь, консервируешься в своем каком-то пространстве, ничего не изучаешь и не познаешь, то рано или поздно в душе зацветет болото. Еще нельзя зачеркивать такую вещь, как опыт. С годами человек становится мудрее. Какие-то вещи я переоценивал для себя. И рад, что переоценил правильно».

Переоценка ценностей повлияла и на формирование одного из главных принципов жизни Марка. Он считает, что самое важное – это быть самим собой.

«Самое главное, что я понял: не хочу нравиться всем. Хочу быть таким, какой есть. Честным, естественным. Кто меня полюбит — спасибо, кто не полюбит — ну что же делать? Мы все несовершенны... Очень здорово, когда ты приходишь к самому себе. Раньше у меня не было этого ощущения. Я всегда был человеком, который шел по направлению к своему страху, по направлению к своим желаниям. Мне все хотелось попробовать, всего достичь, отовсюду прыгнуть, со скоростью прокатиться. Я человек пробы, движения. Раньше пускался «во все тяжкие» — и получал по башке сильно».

Актер также сообщил, что собирается взять в жены Татьяну Арнтгольц.

«Думаю, когда-нибудь это обязательно произойдет, и, надеюсь, в ближайшем будущем. Пока мы не женаты. Но это временно».
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«Раньше пускался «во все тяжкие»: Марк Богатырев о популярности, хобби и переоценке ценностей фотографии
«Раньше пускался «во все тяжкие»: Марк Богатырев о популярности, хобби и переоценке ценностей фотографии
«Раньше пускался «во все тяжкие»: Марк Богатырев о популярности, хобби и переоценке ценностей фотографии
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