Маргарита Симоньян потеряла ребенка

В середине марта супруга режиссёра Тиграна Кеосаяна
, сценаристка Маргарита Симоньян
поделилась со своими подписчиками в Инстаграме новостью о четвертой беременности
: «Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение»
.
В этом же обращении Маргарита заявила о намерении помочь нуждающимся беременным женщинам, чтобы уберечь их от аборта.
Однако уже через 10 дней
Маргарита сообщила, что потеряла ребёнка: «Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание. Акции помощи беременным, мамочкам и врачам продолжатся в любом случае»
.