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Маргарита Симоньян потеряла ребенка

27 марта
2020 год

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27 марта 2020
В середине марта супруга режиссёра Тиграна Кеосаяна, сценаристка Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в Инстаграме новостью о четвертой беременности: «Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение».

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

В этом же обращении Маргарита заявила о намерении помочь нуждающимся беременным женщинам, чтобы уберечь их от аборта.
Однако уже через 10 дней Маргарита сообщила, что потеряла ребёнка: «Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание. Акции помощи беременным, мамочкам и врачам продолжатся в любом случае».
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