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23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж

28 марта
2020 год

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28 марта 2020
23-летняя актриса Таисия Вилкова и 32-летний театральный режиссёр Семён Серзин решили для разнообразия ничего не откладывать и сыграли свадьбу в разгар пандемии в Тверском отделении ЗАГСа города Москвы.

23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж

Тем более, что выбранный для бракосочетания День театра бывает лишь раз в году. Ведь несмотря на то, что об отношениях Таисии и Семёна почти ничего не известно (актриса никогда не комментировала эту тему в интервью и лишь изредка позволяла себе публиковать совместные фотографии с возлюбленным), с уверенностью можно сказать, что связал их именно театр. Таисия сыграла в нескольких театральных постановках («С_училища», «История одного дна»), режиссёром которых выступил Семён.

23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж
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23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж фотографии
23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж фотографии
23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж фотографии
23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж фотографии
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