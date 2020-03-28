23-летняя Таисия Вилкова вышла замуж

23-летняя актриса Таисия Вилкова
и 32-летний театральный режиссёр Семён Серзин
решили для разнообразия ничего не откладывать и сыграли свадьбу в разгар пандемии в Тверском отделении ЗАГСа города Москвы.
Тем более, что выбранный для бракосочетания День театра бывает лишь раз в году. Ведь несмотря на то, что об отношениях Таисии и Семёна почти ничего не известно (актриса никогда не комментировала эту тему в интервью и лишь изредка позволяла себе публиковать совместные фотографии с возлюбленным), с уверенностью можно сказать, что связал их именно театр. Таисия сыграла в нескольких театральных постановках («С_училища», «История одного дна»), режиссёром которых выступил Семён.