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Иван Ургант, Елизавета Боярская и Филипп Киркоров показали, как развлекаются, сидя взаперти

28 марта
2020 год

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28 марта 2020
Чтобы поднять дух соотечественников, а заодно убедить их в необходимости отсидеться дома в это непростое заразное время, творческая команда шоу «Вечерний Ургант» написала гимн, воспевающий самоизоляцию на мотив песни La Bouche «Be My Lover». Исполнили композицию Александр Гудков и немножечко Иван Ургант.

Иван Ургант, Елизавета Боярская и Филипп Киркоров показали, как развлекаются, сидя взаперти
фото: Александр Гудков

Клип на композицию представляет собой попурри из домашних видео, на которых Филипп Киркоров, Юлия Топольницкая, Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Ирина Шейк и ещё 20 с лишним звёзд и звёздочек отечественного шоу-бизнеса медленно сходят с ума, сидя взаперти в просторных помещениях ради общего блага. Потому что, ну правда...#лучшедома.

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фотографии >>
Иван Ургант, Елизавета Боярская и Филипп Киркоров показали, как развлекаются, сидя взаперти фотографии
Иван Ургант, Елизавета Боярская и Филипп Киркоров показали, как развлекаются, сидя взаперти фотографии
Иван Ургант, Елизавета Боярская и Филипп Киркоров показали, как развлекаются, сидя взаперти фотографии
Иван Ургант, Елизавета Боярская и Филипп Киркоров показали, как развлекаются, сидя взаперти фотографии
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