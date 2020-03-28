Иван Ургант, Елизавета Боярская и Филипп Киркоров показали, как развлекаются, сидя взаперти

Чтобы поднять дух соотечественников, а заодно убедить их в необходимости отсидеться дома в это непростое заразное время, творческая команда шоу «Вечерний Ургант» написала гимн, воспевающий самоизоляцию на мотив песни La Bouche «Be My Lover». Исполнили композицию Александр Гудков и немножечко Иван Ургант.
фото: Александр Гудков
Клип на композицию представляет собой попурри из домашних видео, на которых Филипп Киркоров, Юлия Топольницкая, Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Ирина Шейк и ещё 20 с лишним звёзд и звёздочек отечественного шоу-бизнеса медленно сходят с ума, сидя взаперти в просторных помещениях ради общего блага. Потому что, ну правда...#лучшедома.