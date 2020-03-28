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У Джессики Честейн появился второй ребёнок

28 марта
2020 год

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28 марта 2020
Злосчастная эпидемия не только вынудила огромное количество людей полностью поменять свои привычки и образ жизни, но и сократила все темы для разговоров буквально до пары-тройки (здоровье, экономика и поведение властей). И тем не менее в эту триаду тревожности периодически прорываются новости из разряда изменчивых гражданских состояний.

У Джессики Честейн появился второй ребёнок

Например, совершенно внезапной оказалась новость о том, что Джессика Честейн и её муж Джан Лука Пасси тайно обзавелись вторым ребёнком. 25 марта папарацци засняли пару во время прогулки: Джан Лука катил коляску со старшей дочерью Джульеттой, а Джессика несла в слинге новорожденного малыша возрастом не более месяца. Сама актриса пока не прокомментировала эти снимки. Впрочем, о первом ребёнке Джессики и Джан Луки стало известно точно таким же образом - когда папарацци засняли Джессику с четырехмесячной дочерью, которую, как выяснилось позже, родила суррогатная мать.

У Джессики Честейн появился второй ребёнок
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СМИ: Джессика Честейн воспользовалась услугами суррогатной матери
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У Джессики Честейн появился второй ребёнок фотографии
У Джессики Честейн появился второй ребёнок фотографии
У Джессики Честейн появился второй ребёнок фотографии
У Джессики Честейн появился второй ребёнок фотографии
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