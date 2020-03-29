«Не хотите жить? Убейтесь об стенку!»: Лариса Гузеева раскритиковала нарушителей карантина

Телеведущая Лариса Гузеева
, как и многие звезды, решила опубликовать призыв оставаться дома во время карантина ради снижения заболеваемости коронавирусом нового типа. Сама Лариса сейчас очень много времени проводит дома, лишь изредка выбираясь по делам на машине. Во время одной из поездок актриса заметила, что не все жители Москвы серьёзно относятся к карантину. По словам Гузеевой, даже люди из группы риска продолжают посещать места массового скопления людей. Телеведущая опубликовала видео
с комментарием: «ЗАДОЛБАЛО!»
.
«Дорогие люди. Дело серьезное. Оставайтесь, пожалуйста, дома»
, - доброжелательно начала Гузеева.
Но надолго её не хватило - актриса перешла на крик, обрушившись с критикой на людей, которые не перешли в режим самоизоляции.
«Меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть. Я ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно! Я могу быть опасной для всех. Нет, все гуляют. Дети гуляют, родители, старики. Что вы делаете?»
, - возмутилась ведущая.
Далее Лариса Гузеева продолжила свою пламенную речь, используя уже нецензурную лексику. «Не хотите жить? Не нравится вам жить? Ну, убейтесь об стенку! Вперед! Мне моя жизнь дорога, и моих близких. Мне тоже дома скучно очень. Но как-то я нахожу возможность развлечь себя и своих близких. Как-то включайтесь уже!»
, - отрезала Гузеева.