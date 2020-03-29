Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Не хотите жить? Убейтесь об стенку!»: Лариса Гузеева раскритиковала нарушителей карантина

29 марта
2020 год

Лайфстайл >>
29 марта 2020
Телеведущая Лариса Гузеева, как и многие звезды, решила опубликовать призыв оставаться дома во время карантина ради снижения заболеваемости коронавирусом нового типа. Сама Лариса сейчас очень много времени проводит дома, лишь изредка выбираясь по делам на машине. Во время одной из поездок актриса заметила, что не все жители Москвы серьёзно относятся к карантину. По словам Гузеевой, даже люди из группы риска продолжают посещать места массового скопления людей. Телеведущая опубликовала видео с комментарием: «ЗАДОЛБАЛО!».

«Не хотите жить? Убейтесь об стенку!»: Лариса Гузеева раскритиковала нарушителей карантина

«Дорогие люди. Дело серьезное. Оставайтесь, пожалуйста, дома», - доброжелательно начала Гузеева.

Но надолго её не хватило - актриса перешла на крик, обрушившись с критикой на людей, которые не перешли в режим самоизоляции.

«Меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть. Я ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно! Я могу быть опасной для всех. Нет, все гуляют. Дети гуляют, родители, старики. Что вы делаете?», - возмутилась ведущая.

Далее Лариса Гузеева продолжила свою пламенную речь, используя уже нецензурную лексику. «Не хотите жить? Не нравится вам жить? Ну, убейтесь об стенку! Вперед! Мне моя жизнь дорога, и моих близких. Мне тоже дома скучно очень. Но как-то я нахожу возможность развлечь себя и своих близких. Как-то включайтесь уже!», - отрезала Гузеева.

версия для печати
Ссылки по теме
«Пост для опарышей»: Лариса Гузеева ответила на критику недоброжелателей

Иван Ургант, Елизавета Боярская и Филипп Киркоров показали, как развлекаются, сидя взаперти
Поиск по меткам
здоровьекоронавирус
персоны
Лариса Гузеева

фотографии >>
«Не хотите жить? Убейтесь об стенку!»: Лариса Гузеева раскритиковала нарушителей карантина фотографии
«Не хотите жить? Убейтесь об стенку!»: Лариса Гузеева раскритиковала нарушителей карантина фотографии
«Не хотите жить? Убейтесь об стенку!»: Лариса Гузеева раскритиковала нарушителей карантина фотографии
«Не хотите жить? Убейтесь об стенку!»: Лариса Гузеева раскритиковала нарушителей карантина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Бондарев
29 марта ушёл из жизни писатель Юрий Бондарев.
Кларина Шадько
27 марта ушла из жизни актриса Кларина Шадько.
Илья Рубинштейн
25 марта ушел из жизни сценарист Илья Рубинштейн.
Сергей Смирнов
25 марта ушёл из жизни актёр Сергей Смирнов.
Инна Макарова
25 марта ушла из жизни актриса Инна Макарова.

День рождения >>

Вадим Андреев
Кирилл Каганович
Светлана Колпакова
Ирина Мельник
Валерий Никитенко
Полина Райкина
Ирина Старшенбаум
Андрей Толубеев
Геннадий Юхтин
Ядвига Анджеевская
Адрианна Беджиньская
Уоррен Битти
Жан-Клод Бриали
Пребен Каас
Робби Колтрэйн
Джон Остин
все родившиеся 30 марта >>

Афиша кино >>

#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
10 свиданий
комедия, мелодрама
США, 2020
Горы, солнце и любовь
комедия, мелодрама
Армения, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2020
Дружить по-русски!
комедия
Франция, 2019
Киборг
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2020
Керосин
драма, мистика
Россия, 2019
Последняя фантазия
драма, исторический фильм, приключения, фэнтези, экранизация
Иран, 2018
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Human Lost: Исповедь неполноценного человека
боевик, драма, научная фантастика, экранизация
Япония, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен