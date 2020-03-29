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Внук Инны Макаровой не смог присутствовать на её похоронах

29 марта
2020 год

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29 марта 2020
25 марта на 94 году жизни скончалась звезда советских фильмов «Девчата» и «Высота» Инна Макарова. В субботу родные простились с народной артисткой. Траурная церемония прошла в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, а похоронили актрису на Троекуровском кладбище.

Внук Инны Макаровой не смог присутствовать на её похоронах

К сожалению, из-за пандемии похороны (как и всё остальное в последнее время) прошли не по обычному сценарию. Не все члены семьи смогли проститься с Макаровой. Например, внук артистки Иван Бурляев, сейчас сидит дома на строгом карантине из-за недавней поездки в Испанию.

«Ситуация сложная. Мы не стали переносить похороны на 31 марта, когда я смогу выйти на улицу. Решили, что надо спешить. Неизвестно, что будет в Москве через неделю», - сказал Бурляев.

Внук Инны Макаровой не смог присутствовать на её похоронах

Пока неизвестно, оставила ли Инна Владимировна завещание. Но, скорее всего, всем имуществом будет владеть единственная дочь Макаровой — 69-летняя Наталья Бондарчук.
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Внук Инны Макаровой не смог присутствовать на её похоронах фотографии
Внук Инны Макаровой не смог присутствовать на её похоронах фотографии
Внук Инны Макаровой не смог присутствовать на её похоронах фотографии
Внук Инны Макаровой не смог присутствовать на её похоронах фотографии
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