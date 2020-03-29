Внук Инны Макаровой не смог присутствовать на её похоронах

25 марта на 94 году жизни скончалась звезда советских фильмов «Девчата»
и «Высота» Инна Макарова
. В субботу родные простились с народной артисткой. Траурная церемония прошла в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, а похоронили актрису на Троекуровском кладбище.
К сожалению, из-за пандемии похороны (как и всё остальное в последнее время) прошли не по обычному сценарию. Не все члены семьи смогли проститься с Макаровой. Например, внук артистки Иван Бурляев
, сейчас сидит дома на строгом карантине из-за недавней поездки в Испанию.
«Ситуация сложная. Мы не стали переносить похороны на 31 марта, когда я смогу выйти на улицу. Решили, что надо спешить. Неизвестно, что будет в Москве через неделю»
, - сказал Бурляев.
Пока неизвестно, оставила ли Инна Владимировна завещание. Но, скорее всего, всем имуществом будет владеть единственная дочь Макаровой — 69-летняя Наталья Бондарчук
.