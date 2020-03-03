ревью

Виктория Исакова рассказала о жизни в Дагестане, о рождении дочери и о синдроме самозванца

Наташа Меркулова, Антон Бильжо, Юлия Мишкинене, Лика Ятковская, Оксана Михеева и Анна Саруханова – в дискуссии «Круг мнений», организованной сайтом Кино-Театр.Ру

«Ни одна режиссерка не получила бюджет на блокбастер»: есть ли женское кино в России?

«Дылда» стала фаворитом по числу номинаций на премию «Ника»

В ночь со 2 на 3 марта, 00:00, Супер

Фестивальная колонка

Берлинале-2020. «Неизбранные дороги»: Все, что не было со мной, - помню

Личная драма о выборе и сомнениях от Салли Поттер с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг