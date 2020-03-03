Чулпан Хаматова официально получила профессию актрисы

Российская актриса Чулпан Хаматова
сообщила в своем аккаунте Instagram, что стала дипломированной выпускницей Российского института театрального искусства. Вместе с ней на фото позирует её бывший муж Иван Волков
, который также получил диплом об актерском образовании.
«Спустя 23 года все-таки получили дипломы!
», — подписала Хаматова фотографию.
Иван Волков также похвастался важным моментом и пошутил насчет долгого отсутствия официального документа: «Диплом — как хорошее вино. Главное выдержка
». Выпускники ГИТИСа получили квалификацию актеров драматического театра и кино.
В книге «Время колоть лёд» актриса рассказала о том, почему не забрала диплом сразу. Дело в том, что на втором курсе Чулпан взяла из костюмерного цеха юбку для сдачи экзамена по танцам и не вернула её. Когда актриса уже собиралась получать диплом, оказалось, что ей нужно оплатить огромный штраф за юбку, о которой она давно позабыла. Актриса, которая делала реквизит для дипломного спектакля за свой счет, была крайне возмущена произошедшим.
«Как вам не стыдно? Я вам помогаю делать дипломный спектакль, а никто со стороны института не вкладывался в это: ни по костюмам, ни по реквизиту, ни по чему. И вдруг мне за какую-то вонючую рваную юбку выставляют счет! Подавитесь своим дипломом. Обойдусь без вас
», — с этими словами Хаматова отказалась забирать диплом из учебного заведения.