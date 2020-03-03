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Чулпан Хаматова официально получила профессию актрисы

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3 марта 2020
Российская актриса Чулпан Хаматова сообщила в своем аккаунте Instagram, что стала дипломированной выпускницей Российского института театрального искусства. Вместе с ней на фото позирует её бывший муж Иван Волков, который также получил диплом об актерском образовании.

«Спустя 23 года все-таки получили дипломы!», — подписала Хаматова фотографию.

Чулпан Хаматова официально получила профессию актрисы

Иван Волков также похвастался важным моментом и пошутил насчет долгого отсутствия официального документа: «Диплом — как хорошее вино. Главное выдержка». Выпускники ГИТИСа получили квалификацию актеров драматического театра и кино.

В книге «Время колоть лёд» актриса рассказала о том, почему не забрала диплом сразу. Дело в том, что на втором курсе Чулпан взяла из костюмерного цеха юбку для сдачи экзамена по танцам и не вернула её. Когда актриса уже собиралась получать диплом, оказалось, что ей нужно оплатить огромный штраф за юбку, о которой она давно позабыла. Актриса, которая делала реквизит для дипломного спектакля за свой счет, была крайне возмущена произошедшим.

«Как вам не стыдно? Я вам помогаю делать дипломный спектакль, а никто со стороны института не вкладывался в это: ни по костюмам, ни по реквизиту, ни по чему. И вдруг мне за какую-то вонючую рваную юбку выставляют счет! Подавитесь своим дипломом. Обойдусь без вас», — с этими словами Хаматова отказалась забирать диплом из учебного заведения.
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Чулпан Хаматова официально получила профессию актрисы фотографии
Чулпан Хаматова официально получила профессию актрисы фотографии
Чулпан Хаматова официально получила профессию актрисы фотографии
Чулпан Хаматова официально получила профессию актрисы фотографии
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