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Мария Кожевникова рассказала, почему они с мужем до сих пор снимают жильё

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3 марта 2020
35-летняя актриса Мария Кожевникова рассказала о своей жизни с бизнесменом Евгений Васильев и их тремя детьми. По словам актрисы, они хотели бы завести еще детей, хотя все еще живут в съемном жилье.

Мария и Евгений познакомились 7 лет назад на вечеринке общего друга, а обвенчались в январе 2014 года в русском православном соборе в Ницце. Вскоре у пары появился первенец Иван, а затем еще два сына Максим и Василий. Актриса с удовольствием делится подробностями жизни с тремя маленькими детьми.

Мария Кожевникова рассказала, почему они с мужем до сих пор снимают жильё

Так, Кожевникова призналась, что они с мужем хотели бы купить большой дом, в котором могли бы с комфортом жить все члены их большой семьи.

«Просто мы с мужем хотим дом мечты. А на дом мечты надо заработать. Мы сейчас совместно это желаем. Поэтому у нас когда-нибудь обязательно будет свое жилье. Я же еще планирую детей. Там будет десять комнат. Сейчас у нас дом на четыреста метров. Но нам в нем уже тяжело. Там еще мама моя живет», — рассказала Мария.

Также актриса призналась, что официально не расписывалась со своим мужем. По ее мнению, штамп в паспорте не имеет особого значения, так как главное — это взаимоотношения мужчины и женщины. Супруга предпринимателя напомнила, что многие богатые мужья и жены переписывают имущество и даже объявляют себя банкротами, чтобы лишить свою вторую половинку и детей наследства.

«Если мне завтра взбредет в голову, и я скажу: «Женя, я хочу расписаться», то он пойдет и все сделает за меня», — добавила Кожевникова.

Звезда провела в декретном отпуске в общей сложности 5 лет, а к работе приступила в октябре прошлого года, приняв участие в съемках сериала с Павлом Прилучным «Горе от ума».
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