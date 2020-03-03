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Райан Рейнольдс угостил бабулю ее первой порцией алкоголя

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3 марта 2020
Несколько лет назад американский актер Райан Рейнольдс купил портлендскую компанию по производству алкоголя Aviation Gin и теперь регулярно выпускает рекламу своей продукции. В этот раз актер снял рекламу своего джина, в которой обыграл тему високосного года и людей, родившихся 29 февраля.



Героиней нового рекламного ролика Райана стала женщина по имени Эрлин Манко, родившаяся в 1936 високосном году. Несмотря на то, что технически ей 84, Эрлин празднует свой день рождения раз в четыре года, поэтому в этом году ей исполняется 21 год — именно с этого возраста молодым людям официально разрешается пить алкоголь.

Рейнольдс в рекламе не появляется, но комментирует происходящее за кадром. Он рассказывает историю пожилой женщины: «В этом году Эрлин исполнился 21 — теперь она может выпить законно». Само собой, первым напитком в её «совершеннолетней» жизни стал джин от компании Райана.

«Технически мне было всего пять, когда я вышла замуж. Когда мне было 10, у меня уже было семеро детей. Думаете, мне не хотелось выпить все это время? Я следовала правилам. Но сейчас я готова оторваться», — говорит Эрлин Манко, пригубив рюмку алкоголя.

Райан Рейнольдс угостил бабулю ее первой порцией алкоголя

В конце ролика женщина признается, что не знала, кто такой Райан Рейнольдс, пока ее не позвали сняться в рекламе. Ролик завершается шуткой актера: «Не слушайте ее. Она была пьяна».

Исполнитель роли Дэдпула не в первый раз взрывает интернет своими шутками. Актер известен остроумными поздравлениями на день рождения своей жены Блейк Лайвли и нелюбовью к соседям.
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фотографии >>
Райан Рейнольдс угостил бабулю ее первой порцией алкоголя фотографии
Райан Рейнольдс угостил бабулю ее первой порцией алкоголя фотографии
Райан Рейнольдс угостил бабулю ее первой порцией алкоголя фотографии
Райан Рейнольдс угостил бабулю ее первой порцией алкоголя фотографии
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