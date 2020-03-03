Райан Рейнольдс угостил бабулю ее первой порцией алкоголя

Несколько лет назад американский актер Райан Рейнольдс купил портлендскую компанию по производству алкоголя Aviation Gin и теперь регулярно выпускает рекламу своей продукции. В этот раз актер снял рекламу своего джина, в которой обыграл тему високосного года и людей, родившихся 29 февраля.
Героиней нового рекламного ролика Райана стала женщина по имени Эрлин Манко, родившаяся в 1936 високосном году. Несмотря на то, что технически ей 84, Эрлин празднует свой день рождения раз в четыре года, поэтому в этом году ей исполняется 21 год — именно с этого возраста молодым людям официально разрешается пить алкоголь.
Рейнольдс в рекламе не появляется, но комментирует происходящее за кадром. Он рассказывает историю пожилой женщины: «В этом году Эрлин исполнился 21 — теперь она может выпить законно». Само собой, первым напитком в её «совершеннолетней» жизни стал джин от компании Райана.
«Технически мне было всего пять, когда я вышла замуж. Когда мне было 10, у меня уже было семеро детей. Думаете, мне не хотелось выпить все это время? Я следовала правилам. Но сейчас я готова оторваться», — говорит Эрлин Манко, пригубив рюмку алкоголя.
В конце ролика женщина признается, что не знала, кто такой Райан Рейнольдс, пока ее не позвали сняться в рекламе. Ролик завершается шуткой актера: «Не слушайте ее. Она была пьяна».