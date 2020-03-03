Бывший возлюбленный Анджелины Джоли обвиняется в изнасиловании

59-летний актер и обладатель премии «Оскар» Тимоти Хаттон
обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Канадская модель Сэра Джонсон заявила, что Хаттон изнасиловал её, когда ей было всего 14 лет.
Инцидент произошел во время съемок фильма «Ледяной человек
» в Ванкувере. Джонсон рассказала, что на момент знакомства актеру и его друзьям было по 20 лет. Модель добавила, что при знакомстве с Хаттоном не было и речи об интимной близости, но ситуация резко изменилась, когда компания пришла в номер звездного актера.
Парни начали предлагать 14-летним девочкам выпивку, от которой Сэра отказалась. По словам модели, Хаттон подсел к ней и начал гладить её ноги, что ввело её в ступор. Она умоляла отпустить её домой, но актер затащил её в спальню и изнасиловал вместе со своим другом.
Хаттон полностью отрицает свою вину. Он заявил, что никогда не встречался с Сэрой Джонсон, а его адвокаты считают, что женщина умышленно хочет получить от звезды сумму в размере 1,5 миллионов долларов. Сначала актер был готов выплатить 135 тысяч, однако затем отказался.
Стоит отметить, что Хаттон также известен благодаря своему роману с Анджелиной Джоли
, которая была младше его на 15 лет. Знаменитости познакомились на съемках фильма «Изображая бога
» и встречались целый год. На запястье у актрисы есть татуировка с первой буквой его фамилии.
Сэра Джонсон призналась, что осмелилась рассказать свои историю только благодаря популярному движению #MeToo, которое зародилось после многочисленных обвинений Харви Вайнштейна
в сексуальном насилии. Сейчас американский продюсер признан виновным и ему грозит срок до 25 лет тюремного заключения
.