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«Женщины пониженной социальной ответственности»: Михалков охарактеризовал голливудских актрис

30 марта
2020 год

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30 марта 2020
В свежем выпуске своей неповторимой авторской передачи «Бесогон ТВ» Никита Свет Сергеевич Михалков опять всё нам объяснил. Как обычно, многое из сказанного Михалковым представляет собой манипуляцию, помноженную на спекуляцию, и граничит с уголовно наказуемой деятельностью по распространению ложной информации. Режиссер в очередной раз поставил неутешительный диагноз Загнивающему Западу, который ускорился в своём разложении, не справившись с натиском эпидемии. Намекнул на природу происхождения нового вируса (и был совершенно не прав, так как уже несколько публикаций в научных изданиях аргументированно опровергли все конспирологические теории об искусственной природе covid-19). А также, между делом, дал ёмкую характеристику актрисам, обвинившим Харви Вайнштейна в сексуальном домогательстве и насилии. Впрочем, нет, судя по видеоряду, на котором мелькнули никогда ни в чем не обвинявшие Вайнштейна Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Николь Кидман, эту характеристику Михалков дал вообще всем актрисам, когда-либо работавшим с Харви.

«Женщины пониженной социальной ответственности»: Михалков охарактеризовал голливудских актрис

«Ну невозможно. Серийному убийце Брейвику, который убил 77 человек, дали 21 год достаточно комфортной тюрьмы. И 23 года получает продюсер Харви Вайнштейн за общение с женщинами пониженной социальной ответственности. Не удивляйтесь, я так считаю. А как можно ещё оценить действия этих женщин, которые сами шли к этому человеку? Причём, заметьте, это не романтический герой, не красавец - над внешностью Харви Вайнштейна Господь не особенно старался, и представить себе его мечтой молодой красавицы довольно трудно. Если не брать во внимание, что шли-то к нему и имели с ним отношения не просто так. Потому что за этими отношениями мог быть «Оскар» или роль. Там не было тяги, любви и страсти. Там был холодный расчет. Ну а чем отличается проститутка, которая отдается за деньги, от той женщины, которая отдается за Оскар? Потому что Оскар, в результате, дает возможность заключать новые контракты с большими суммами.
И за это, за эти отношения Харви Вайнштейн получает 23 года тюрьмы. И заметьте, это не маньяк с улицы, это человек, который за последние 20 лет сделал 70 процентов лучших американских картин. И с точки зрения художественной, и с точки зрения финансовой. Более 80 номинаций на «Оскар». И он потерял всё. Он никто. Он раздавлен. Он уничтожен. Его проще было застрелить.
Ну вот как можно это уравновесить? 77 осознанно убитых людей и любовные похождения, которые были 30 лет назад и сейчас всплыли, и о них говорят потерявшие товарный вид дамы, которые хотят ещё раз о себе напомнить, хотя бы за счёт чужой жизни. Жизни человека, который многих из них сделал».

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«Женщины пониженной социальной ответственности»: Михалков охарактеризовал голливудских актрис фотографии
«Женщины пониженной социальной ответственности»: Михалков охарактеризовал голливудских актрис фотографии
«Женщины пониженной социальной ответственности»: Михалков охарактеризовал голливудских актрис фотографии
«Женщины пониженной социальной ответственности»: Михалков охарактеризовал голливудских актрис фотографии
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