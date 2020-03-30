«Женщины пониженной социальной ответственности»: Михалков охарактеризовал голливудских актрис

«Ну невозможно. Серийному убийце Брейвику, который убил 77 человек, дали 21 год достаточно комфортной тюрьмы. И 23 года получает продюсер Харви Вайнштейн за общение с женщинами пониженной социальной ответственности. Не удивляйтесь, я так считаю. А как можно ещё оценить действия этих женщин, которые сами шли к этому человеку? Причём, заметьте, это не романтический герой, не красавец - над внешностью Харви Вайнштейна Господь не особенно старался, и представить себе его мечтой молодой красавицы довольно трудно. Если не брать во внимание, что шли-то к нему и имели с ним отношения не просто так. Потому что за этими отношениями мог быть «Оскар» или роль. Там не было тяги, любви и страсти. Там был холодный расчет. Ну а чем отличается проститутка, которая отдается за деньги, от той женщины, которая отдается за Оскар? Потому что Оскар, в результате, дает возможность заключать новые контракты с большими суммами.
И за это, за эти отношения Харви Вайнштейн получает 23 года тюрьмы. И заметьте, это не маньяк с улицы, это человек, который за последние 20 лет сделал 70 процентов лучших американских картин. И с точки зрения художественной, и с точки зрения финансовой. Более 80 номинаций на «Оскар». И он потерял всё. Он никто. Он раздавлен. Он уничтожен. Его проще было застрелить.
Ну вот как можно это уравновесить? 77 осознанно убитых людей и любовные похождения, которые были 30 лет назад и сейчас всплыли, и о них говорят потерявшие товарный вид дамы, которые хотят ещё раз о себе напомнить, хотя бы за счёт чужой жизни. Жизни человека, который многих из них сделал».