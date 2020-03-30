Полина Максимова рассказала о романе с Егором Корешковым

Российская актриса Полина Максимова
дала откровенное интервью о съемках сериала «257 причин, чтобы жить
», премьера которого состоялась 26 марта на видеосервисе START
. Актриса рассказала о новой прическе, планах на ближайшее будущее и романтических отношениях с Егором Корешковым
.
Сериал рассказывает историю Жени Коротковой, поборовшей онкологическое заболевание. Однако возлюбленный Жени, её подруги и коллеги не были готовы к ремиссии и уже поставили на жизни девушки крест. Главной героине только и остается, что поддержать себя самой и она решает составить список из 257 причин, чтобы жить.
Для этой роли Полине Максимовой пришлось побриться налысо, но актриса призналась, что ни секунды не сомневалась в таком выборе прически. По её мнению, накладная лысина очень сковывает движения актера. Весь процесс она выложила в своем Инстаграме.
«Перед началом 1-го сезона я «психанула». Представляете сколько часов сна я себе сэкономила? Мне кажется, в глубине души каждая девочка представляет себя с короткой стрижкой или даже лысой...А тут — о счастье! — это необходимо для роли. И я это сделала за шесть дней до своего дня рождения!
», — рассказала Максимова.
В отличие от своей героини, Полина составляет планы только на ближайшую неделю, а мечты держит в голове. Актриса призналась, что новая роль заставила её изменить отношение к своей жизни. Теперь и у неё есть свой список желаний, которые она хотела бы реализовать. Полина добавила, что на данный момент хотела бы выучить французский язык, снять свой фильм и получить второе высшее образование.
Но, как и у главной героини сериала, главная мечта Максимовой, похоже, уже сбылась — она встретила свою любовь. На съёмках сериала между актрисой и её коллегой Егором Корешковым возникли чувства: «Мы много общались, шутили, разговаривали. И потом в какой-то момент Егор уехал из города на несколько дней, а я поняла, что мне его не хватает, что я скучаю. Да мы как-то одновременно это поняли. Потом он вернулся, и мы больше не расставались
».