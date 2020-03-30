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«Думал об убийстве, но только не о разводе»: Антон Макарский об отношениях с супругой

30 марта
2020 год

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30 марта 2020
Актёр Антон Макарский и певица Виктория Морозова познакомились в 1999 году на кастинге и поженились через четыре года. В интервью изданию «Аргументы и факты» Виктория призналась, что поначалу в семье были недопонимания и скандалы, но после рождения детей многое изменилось: «При детях неудобно ругаться. Да и с возрастом любовь и сострадание друг к другу стали намного глубже, и, честно говоря, просто уже лень ссориться». К тому же Виктория придерживается позиции, что мужчина — главный в семье, поэтому старается во всем уступать мужу.

Несмотря на разногласия, Виктория и Антон никогда не задумывались о разводе. Супруги не могут и дня прожить друг без друга. По словам Антона, они дополняют друг друга и развиваются в одном направлении.

«О разводе не думали никогда! Антон шутит, что пару раз думал об убийстве, но только не о разводе. Довольно часто мне хотелось уехать к маме в Белоруссию, предварительно дав сковородкой по голове супругу. Но сковородку я так ни разу в руки не взяла», — добавила певица.

«Думал об убийстве, но только не о разводе»: Антон Макарский об отношениях с супругой

Виктория и Антон Макарские стали родителями лишь через 13 лет после свадьбы. Сейчас у пары подрастают дочь Мария и сын Иван, поэтому все своё время они посвящают воспитанию детей.

«Дети — зеркало семьи. Очень часто они показывают нам наши недостатки. И воспитание надо начинать в первую очередь с себя. Какие бы умные слова мы им не говорили, если не будет подкрепления собственным примером, это так и останется пустым звуком. Так что работаем над собой, в этом мы с Викой солидарны», — заключил Макарский.
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«Думал об убийстве, но только не о разводе»: Антон Макарский об отношениях с супругой фотографии
«Думал об убийстве, но только не о разводе»: Антон Макарский об отношениях с супругой фотографии
«Думал об убийстве, но только не о разводе»: Антон Макарский об отношениях с супругой фотографии
«Думал об убийстве, но только не о разводе»: Антон Макарский об отношениях с супругой фотографии
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