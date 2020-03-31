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Джон Красински запустил шоу, в котором будет рассказывать только хорошие новости

31 марта
2020 год

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31 марта 2020
Актер и режиссер Джон Красински, наиболее известный по роли Джима Халперта в сериале «Офис» и главной роли в фильме «Тихое место», запустил YouTube-шоу под названием «Хорошие новости», в котором будет делиться только хорошими новостями, чтобы поддержать людей во время пандемии коронавируса.

В первом 15-минутном выпуске шоу Джон рассказал о флешмобах врачей по всему миру, которые призывают людей оставаться дома. Врачи напомнили, что они рискуют своим здоровьем ради больных, поэтому попросили остаться дома ради врачей. Также он поделился историями о том, как обычные люди бесплатно раздают нуждающимся вещи первой необходимости и поддерживают соседей.

Джон Красински запустил шоу, в котором будет рассказывать только хорошие новости

Первым гостем «Хороших новостей» стал актер и друг Красински Стив Карелл. Они обсудили работу над сериалом «Офис», который в этом году отметил 15-летний юбилей. Красински рассказал, что перед съёмками пилота работал официантом; после первого эпизода он вернулся к этой работе, потому что считал, что с сериалом ничего не выйдет.
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Джон Красински запустил шоу, в котором будет рассказывать только хорошие новости фотографии
Джон Красински запустил шоу, в котором будет рассказывать только хорошие новости фотографии
Джон Красински запустил шоу, в котором будет рассказывать только хорошие новости фотографии
Джон Красински запустил шоу, в котором будет рассказывать только хорошие новости фотографии
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