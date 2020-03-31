СМИ: Шайа ЛаБаф вернулся к бывшей жене

Звезда «Трансформеров
» Шайа ЛаБаф
и английская актриса и модель Миа Гот
начали встречаться еще в 2012 году — они познакомились на съемочной площадке фильма «Нимфоманка
», в котором оба снимались. Через четыре года пара поженилась
, но уже в 2018 году стало известно, что ЛаБаф и Гот расстались
. Однако недавно папарацци засняли бывших супругов вместе.
Шайа ЛаБаф, который недавно приобрел новый дом в Пасадене, был замечен на пробежке с очаровательной блондинкой. Влюбленные не скрывали чувств - смеялись и целовались. Особенно сильно в глаза бросались блестящие на солнце кольца на безымянных пальцах ЛаБафа и его спутницы. Ей оказалась бывшая супруга ЛаБафа Миа Гот.
Расставание ЛаБафа и Гот осенью 2018 года было неожиданностью для всех, ведь ради супруги Шайа даже справился с алкогольной зависимостью. После реабилитации актер начал активно заниматься съемками фильма по собственному сценарию. Именно там ЛаБаф познакомился с певицей FKA twigs (Талия Барнетт), после чего объявил о разводе с Мией и стал встречаться со своей новой пассией официально. Примечательно, что Мию Гот в то же время начали замечать в компании Роберта Паттинсона
, бывшего жениха певицы FKA twigs.
В какой момент ЛаБаф расстался с Барнетт, до сих пор неизвестно. Актер предпочитает тщательно скрывать свою личную жизнь. Но фанаты Шайи уже одобрительно отзываются о воссоединении актеров, так как, по их мнению, Гот благотворно влияет на ЛаБафа.