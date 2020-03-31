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Том Холланд обзавелся тремя курицами

31 марта
2020 год

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31 марта 2020
В связи с пандемией прилавки многих магазинов стремительно опустошаются. В Британии зафиксирован дефицит яиц, однако актер Том Холланд быстро нашел решение этой проблемы - он купил трех куриц.

Том Холланд обзавелся тремя курицами

В своем Instagram Холланд рассказал, что из-за дефицита яиц в супермаркетах решил приобрести трех живых несушек.

«Из-за всего, что сейчас творится в мире, супермаркеты пустуют, яиц там нет. У нас они тоже закончились. Мы подумали, что для решения этой проблемы нам надо самим стать источником яиц, и вот теперь мы владельцы цыплят».

Трех цыплят Холланд назвал Каштан, Рейнджер и Хищник. Поклонники актера шутят, что с курицами Холланду должно быть проще и веселее пересидеть карантин.
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Том Холланд обзавелся тремя курицами фотографии
Том Холланд обзавелся тремя курицами фотографии
Том Холланд обзавелся тремя курицами фотографии
Том Холланд обзавелся тремя курицами фотографии
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