Том Холланд обзавелся тремя курицами

В связи с пандемией прилавки многих магазинов стремительно опустошаются. В Британии зафиксирован дефицит яиц, однако актер Том Холланд
быстро нашел решение этой проблемы - он купил трех куриц.
В своем Instagram Холланд рассказал, что из-за дефицита яиц в супермаркетах решил приобрести трех живых несушек.
«Из-за всего, что сейчас творится в мире, супермаркеты пустуют, яиц там нет. У нас они тоже закончились. Мы подумали, что для решения этой проблемы нам надо самим стать источником яиц, и вот теперь мы владельцы цыплят».
Трех цыплят Холланд назвал Каштан, Рейнджер и Хищник. Поклонники актера шутят, что с курицами Холланду должно быть проще и веселее пересидеть карантин.