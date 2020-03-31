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Бруно Оливер поделился рецептом любимого сэндвича Харли Квинн

31 марта
2020 год

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31 марта 2020
Американский актер Бруно Оливер, сыгравший Сэла в «Хищных птицах», раскрыл рецепт сэндвича с яйцом, который его герой готовил для Харли Квинн в фильме.

Бруно Оливер поделился рецептом любимого сэндвича Харли Квинн

Актер признался, что изначально не понимал роли сэндвича в фильме, однако пересмотрел картину, и всё встало на свои места.

«Я много читал, что сэндвич является метафорой восстановления Харли. Говорят, что Сэл — единственный мужчина в фильме, который не использует ее. На съемках ты не понимаешь роли каждой сцены в фильме и постоянно боишься, что твою сцену в итоге вырежут. Я реально не понимал роли сэндвича с яйцом в фильме, пока не посмотрел его».

В фильме Оливер играет Сэла на крупных планах. Однако в сценах готовки показаны руки профессионального повара. Тем не менее исполнитель роли Сэла охотно поделился рецептом блюда.

Для рецепта нужен хлеб. Актер советует взять чиабатту, потому что у нее есть множество пустот, по которым распределится в готовом блюде желток. Также понадобятся бекон, яйца, сыр и соус, роль которого отлично исполнит кетчуп. На сковородке жарится бекон и глазунья из двух яиц. В конце готовки поверх яичницы кладется сыр, чтобы он начал расплавляться. Все это соединяется в сэндвиче в таком порядке: бекон, яйца с сыром, кетчуп.

Приятного аппетита!

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персоны
Марго Робби
фильмы
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

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Бруно Оливер поделился рецептом любимого сэндвича Харли Квинн фотографии
Бруно Оливер поделился рецептом любимого сэндвича Харли Квинн фотографии
Бруно Оливер поделился рецептом любимого сэндвича Харли Квинн фотографии
Бруно Оливер поделился рецептом любимого сэндвича Харли Квинн фотографии
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