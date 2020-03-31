Бруно Оливер поделился рецептом любимого сэндвича Харли Квинн

Американский актер Бруно Оливер, сыгравший Сэла в «Хищных птицах», раскрыл рецепт сэндвича с яйцом, который его герой готовил для Харли Квинн в фильме.
Актер признался, что изначально не понимал роли сэндвича в фильме, однако пересмотрел картину, и всё встало на свои места.
«Я много читал, что сэндвич является метафорой восстановления Харли. Говорят, что Сэл — единственный мужчина в фильме, который не использует ее. На съемках ты не понимаешь роли каждой сцены в фильме и постоянно боишься, что твою сцену в итоге вырежут. Я реально не понимал роли сэндвича с яйцом в фильме, пока не посмотрел его».
В фильме Оливер играет Сэла на крупных планах. Однако в сценах готовки показаны руки профессионального повара. Тем не менее исполнитель роли Сэла охотно поделился рецептом блюда.
Для рецепта нужен хлеб. Актер советует взять чиабатту, потому что у нее есть множество пустот, по которым распределится в готовом блюде желток. Также понадобятся бекон, яйца, сыр и соус, роль которого отлично исполнит кетчуп. На сковородке жарится бекон и глазунья из двух яиц. В конце готовки поверх яичницы кладется сыр, чтобы он начал расплавляться. Все это соединяется в сэндвиче в таком порядке: бекон, яйца с сыром, кетчуп.