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Никита Ефремов, Юлия Снигирь и Максим Лагашкин поддержат подопечных фонда «Старость в радость»

31 марта
2020 год

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31 марта 2020
В период карантина онлайн-кинотеатр START направит часть выручки от подписки в фонд «Старость в радость», помогающий жильцам домов престарелых. Артисты фонда проведут серию онлайн-встреч, на которых прочитают пожилым людям стихи, споют песни и душевно побеседуют.

Никита Ефремов, Юлия Снигирь и Максим Лагашкин поддержат подопечных фонда «Старость в радость»

Первыми «видеоволонтерами» станут Максим Лагашкин и его жена, актриса Екатерина Стулова. Уже в этот четверг, 2 апреля, они свяжутся с подопечными фонда. Также волонтерами станут Никита Ефремов, Дарья Мороз, Юлия Снигирь и другие актеры.

Директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина сообщила, что главной целью таких мероприятий, конечно, стало желание сплотиться и помочь тем, кто в этом нуждается.

«Сейчас, когда весь мир в тревоге, важно быть рядом с теми, кто оказался в вынужденной изоляции и напуган. Пожилые люди склонны верить всему, что говорят по телевизору, и всегда думать о худшем, примеряя на себя. А тут еще учреждения закрыты на вход, выход в город. Опять же, по понятным и правильным причинам. Время сейчас непростое, с моральной точки зрения особенно. Выход – сплотиться и обеспечить жителям и сотрудникам каждого из домов-интернатов наше присутствие и поддержку. Прежде всего – моральную, психологическую поддержку: режим карантина нарушать нельзя ни в коем случае! Ни один человек из проживающих и персонала не должен остаться без связи с внешним миром. И этот мир сейчас – мы».

Генеральный директор видеосервиса Юлия Миндубаева предложила всем желающим записаться в ряды видеоволонтеров, чтоб облегчить пребывание одиноких пожилых людей во время карантина.

«Сейчас особенно важно помочь тем, кто в зоне риска и не может позаботиться о себе. Став партнером фонда, мы вместе с нашими подписчиками и актерами проектов START получили возможность поддержать пожилых людей, тех, кому в период пандемии и карантина особенно нужны помощь и защита. Помочь можно и напрямую самыми разными способами – записавшись в видеоволонтеры, организовав помощь одиноким бабушкам и дедушкам в своем регионе или выбрав любую другую инициативу. Способов очень много, давайте поддержим фонд и его подопечных вместе!»
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Никита Ефремов, Юлия Снигирь и Максим Лагашкин поддержат подопечных фонда «Старость в радость» фотографии
Никита Ефремов, Юлия Снигирь и Максим Лагашкин поддержат подопечных фонда «Старость в радость» фотографии
Никита Ефремов, Юлия Снигирь и Максим Лагашкин поддержат подопечных фонда «Старость в радость» фотографии
Никита Ефремов, Юлия Снигирь и Максим Лагашкин поддержат подопечных фонда «Старость в радость» фотографии
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