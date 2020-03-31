Павел Трубинер и Юлия Мельникова рассказали об отношениях, ревности и соцсетях

В эксклюзивном интервью изданию PeopleTalk
актёры Юлия Мельникова
и Павел Трубинер
рассказали об отношениях в семье, ревности и социальных сетях.
Павел, комментируя отношения с супругой, заявил, что в их доме нет хозяина или хозяйки, в квартире царит гармония, так как оба уважают интересы друг друга.
«У нас в доме и хозяин, и хозяйка. Совместно все делаем и живем в гармонии. Конечно, к этому не сразу пришли, какое-то время прошло, пока мы узнали друг друга в быту. А сейчас тот прекрасный золотой период, когда мы четко понимаем, кто из нас за что отвечает, и в то же время каждый может друг друга подменить, потому что мы оба работаем и воспитываем ребенка».
Жена Павла всё же отметила, что авторитет в доме – это ее муж.
«Для меня Паша – авторитет и главный человек в доме, но все равно мы обсуждаем все, прежде чем принять какое-то решение».
Юлия призналась, что ее муж никогда не подаст виду, ревнует ли он ее. Она убеждена, что дело в доверии.
«Даже если он ревнует, никогда этого не покажет, никогда не будет устраивать сцены и претензии предъявлять. Наверное, дело в доверии и в том, что за это время мы уже точно поняли, что нам рядом друг с другом хорошо, и это навсегда».
Супруги объяснили, почему не так активно пользуются соцсетями. Юлия утверждает, что не может уделять так много времени социальным сетям.
«Мы действительно не увлекаемся «Инстаграмом» и соцсетями. Паша завел аккаунт по моей просьбе и сделал страницу открытой только в 2018 году. Чтобы вести интересный Instagram, нужно уделять этому большое количество времени, иметь способности и желание выкладывать все о себе, своей жизни. В соцсетях есть блогеры, которых я читаю с удовольствием, но это не мое».