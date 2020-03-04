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Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина

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4 марта 2020
3 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера главной комедии весны «Отель «Белград» с Милошем Биковичем в главной роли. Это история о сербском сердцееде и весельчаке Паше, хозяине пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое – многомиллионное! – приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочери. И пока невеста готовится к свадьбе, Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается со своей давней русской возлюбленной Дашей.

Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина
фото: Елисавета Теодосич и Милош Бикович

Среди первых зрителей картины были замечены Ирина Безрукова, Анжелика Каширина, Екатерина Волкова, Елена Валюшкина, Рина Гришина, Алика Смехова, Карина Андоленко, Роман Маякин и многие другие.

Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина
фото: Алёна Водонаева

Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина
фото: Елена Валюшкина с дочерью

Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина
фото: Анджелика Каширина

Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина
фото: Ирина Безрукова

Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина
фото: Карина Андоленко

Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина
фото: Карина Мишулина

Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина
фото: Екатерина Волкова

Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина
фото: Ольга Кузьмина и Рина Гришина

«Отель «Белград» в прокате с 5 марта 2020 года.

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Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина фотографии
Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина фотографии
Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина фотографии
Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина фотографии
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