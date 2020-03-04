Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина

3 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера главной комедии весны «Отель «Белград» с Милошем Биковичем в главной роли. Это история о сербском сердцееде и весельчаке Паше, хозяине пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока однажды совершенно случайно не портит новое – многомиллионное! – приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочери. И пока невеста готовится к свадьбе, Паша после четырехлетней разлуки неожиданно сталкивается со своей давней русской возлюбленной Дашей.