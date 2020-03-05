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Победителя Берлинале приговорили к тюрьме за пропаганду

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5 марта 2020
Иранского режиссера и победителя Берлинского международного кинофестиваля Мохаммада Расулофа приговорили к году тюрьмы за «пропаганду против системы» в своих фильмах. Власти Ирана обнаружили идеологическую пропаганду в трех кинолентах Расулофа.

Режиссера приговорили к одному году лишения свободы, а также запретили снимать кино и покидать Иран в течение двух лет. О необходимости отбыть судебное заключение Расулоф узнал из SMS-сообщения. Тем не менее, Расулоф не собирается сдаваться властям и намерен дистанционно обжаловать приговор. Режиссер рассчитывает на фактор распространения эпидемии коронавируса на территории страны.

Победителя Берлинале приговорили к тюрьме за пропаганду

Это не первый раз, когда власти Ирана осуждают Расулофа за его творчество. В 2011 году его приговорили к шести годам тюремного заключения и запретили снимать фильмы в течение 20 лет. Тогда причиной стал фильм Расулофа «Прощание», с которым режиссер выиграл два приза на Каннском кинофестивале. Власти Ирана нашли в фильме пропаганду против госсистемы. Позже суд одобрил апелляцию, и снизил срок до года. Однако в тюрьме Расулоф так и не оказался.

29 февраля Мохаммада Расулофа наградили «Золотым медведем» — главной наградой Берлинского международного кинофестиваля — за фильм «Зла не существует». Статуэтку получила дочь режиссера, так как сам Расулоф не смог приехать на церемонию награждения.
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Победителя Берлинале приговорили к тюрьме за пропаганду фотографии
Победителя Берлинале приговорили к тюрьме за пропаганду фотографии
Победителя Берлинале приговорили к тюрьме за пропаганду фотографии
Победителя Берлинале приговорили к тюрьме за пропаганду фотографии
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