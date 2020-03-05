Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями

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Режиссер узнал о приговоре из SMS-сообщения

Победителя Берлинале приговорили к тюрьме за пропаганду

Свадьба в уплату долга: Екатерина Волкова, Карина Андоленко и Елена Валюшкина

Бывший возлюбленный Анджелины Джоли обвиняется в изнасиловании

3 марта

Райан Рейнольдс угостил бабулю ее первой порцией алкоголя

Снова шутки про високосный год