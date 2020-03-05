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Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями

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5 марта 2020
35-летняя певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум скоро станут родителями. Певица выпустила клип на песню Never Worn White, чтобы сообщить об этом.

Песня посвящена незамужней девушке, которая находится в ожидании больших жизненных перемен. В своем новом клипе Кэти позирует в полупрозрачном платье с заметно округлившимся животиком. Для певицы будущий малыш станет первенцем, а у Блума уже есть девятилетний сын Флинн от бывшей жены, модели Миранды Керр. Актер признавался, что хотел бы завести еще детей.

Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями

Кэти также подтвердила новость о своей беременности в своем аккаунте Instagram и рассказала, что ребенок родится этим летом.

«Я взволнована, мы взволнованы - и счастливы. Наверное, так долго мне никогда не приходилось хранить секреты. Подумала, что клип - это лучший способ рассказать вам, ребята, об этом событии», — написала певица.

Орланд Блум и Кэти Перри начали встречаться в 2016 году, когда папарации засняли их романтический отдых на Гавайях. Годом позднее пара распалась и воссоединилась лишь в 2018 году. На День святого Валентина Орландо сделал Кэти предложение.

Тогда певица призналась, что встреча с Блумом стала для неё спасительным якорем: «Я впала в депрессию и не хотела вставать с кровати. В прошлом мне удавалось преодолевать это, но на этот раз случилось то, что заставило меня упасть на большое количество лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу. Самая большая ложь, которую нам когда-либо говорили, это то, что артистам надо страдать, чтобы творить. Я не хочу страдать, чтобы писать песни».
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Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями фотографии
Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями фотографии
Кэти Перри и Орландо Блум станут родителями фотографии
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