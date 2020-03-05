Рената Литвинова поговорила с Ксенией Собчак о Богомолове и Земфире

53-летняя Рената Литвинова
посетила YouTube-шоу ведущей Ксении Собчак
«Осторожно, Собчак!». Актриса поговорила о личной жизни и ее отношениях с 43-летней певицей Земфирой
.
Литвинова, которая редко рассказывает о своей личной жизни, призналась, что дружит с Земфирой уже 15 лет и считает её своим «товарищем». Она описала певицу, как «человека без кожи».
«Чтобы сразу сказать про Земфиру... Вот это так классно. Я вот, например, всегда восхищаюсь и отдаю ей в каком-то смысле... Ну вот знаете, когда ты общаешься с человеком, ты отдаешь этому человеку пальму первенства. Я считаю, что Земфира — это такой дар. Если ты относишься к человеку как к какому-то дару, который был дан тебе по жизни... Я к ней отношусь как к некоему дару, и поэтому для меня не существует каких-то вопросов, кто первый, а кто второй
», — поделилась актриса.
Также Литвинова рассказала о своих взаимоотношениях с режиссером Константином Богомоловым
, мужем Ксении Собчак: «Я ему гадостей наделала! В творческом плане... Ушла со спектакля «Карамазовы», например. Каюсь. Он идет пять часов. Я как представила, что уйду с него в 12 часов, это же кошмар. Когда я стала знакомиться со спектаклем, я настолько вскипела, что у меня лопнул глаз! Прям молния в глазу пошла — когда Мороз и Ребенок уже легли куда-то там, и пошло-поехало. Секс на сцене — это сложный жанр.
Вот что мне в нем нравится — он великодушный, он никогда никого не упрекает
».
Актриса пошутила, что после такого признания Собчак возможно будет мстить ей за своего любимого.
Рената Литвинова была замужем дважды: ее первым супругом был кинопродюсер Александр Антипов
, а вторым — бизнесмен Леонид Добровский, от которого актриса в 2001 году родила дочь Ульяну. Роман с Земфирой ей приписывают уже давно, а несколько лет назад СМИ начали строить догадки об их тайной свадьбе из-за одинаковых колец на безымянных пальцах артисток. Тем не менее, актриса опровергла эти слухи и пригрозила распространителям слухов судом.