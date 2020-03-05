Кристина Асмус набирает вес ради роли

Кристина Асмус
поделилась со своими подписчиками в Instagram подробностями подготовки к новой роли, для которой ей необходимо набрать лишний вес. Кристина призналась, что безумно счастлива отказаться от диеты и кушать жирную и калорийную пищу.
Актрису попросил «отъесться» режиссёр фильма «Булки» Олег Асадулин
. Поэтому Асмус теперь ест то же, что и её муж Гарик Харламов
. По словам актрисы, она переходит на 18-разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание.
«У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли. То бишь 18-разовое не раздельное, максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор. Калории, я жду вас
», — написала Кристина.
Ранее актрису часто подозревали в анорексии из-за сильной худобы. Асмус рассказывала, что у неё случаются неконтролируемые срывы в еде, потому что она держит себя в «ежовых рукавицах» из-за предрасположенности к полноте. Зато сейчас эта особенность организма должна помочь ей набрать лишний вес в кратчайшие сроки.