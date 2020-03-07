Сергей Полунин впервые стал отцом

30-летний артист балета и горячий поклонник Владимира Путина Сергей Полунин
и его 25-летняя возлюбленная, фигуристка Елена Ильиных
впервые стали родителями. Об этом Сергей и Елена сообщили на своих страницах в Инстаграме, опубликовав фото-докозательство с участием обязательного в этом сезоне полупрозрачного платья, еле прикрывающего «округлившийся живот»
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Ребёнок родился ещё в январе этого года. «Чудо вошло в нашу жизнь»
- лаконично констатировал Сергей
. Елена была более щедра на детали
: «16.01.20 - это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших [с Сергеем] руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось»
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Напомним, что страсть между Сергеем и Еленой вспыхнула примерно год назад
- в непростой для Сергея период, когда все его упражнения в провокации начали приносить свои отрицательные плоды
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