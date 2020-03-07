Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак

Генеральный директор «Dомашнего» Марина Хрипунова рассказала гостям об успехах канала, а также поделилась планами на будущее. Из сюрпризов в ближайшее время в эфире зрителей ждет возвращение известного адвоката Павла Астахова в качестве ведущего судебного шоу «По делам несовершеннолетних», а также 5-й сезон медицинской мелодрамы «Женский доктор». В главной роли доктора Родионова снова выступит актер Пётр Рыков.
А всем зрительницам в качестве подарка Dомашний приготовил весеннюю линейку премьерных 4-серийных фильмов «Фабрика мелодрам». С 16го марта распахнет двери «Фабрика мелодрам» и принесет с собой волшебную романтику, трогательные чувства и долгожданную любовь. Каждый вечер в 19:00 зрителей ждет новая история о любви и незабываемые эмоции!