Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак

7 марта
2020 год

Лайфстайл >>
7 марта 2020
В преддверии Международного женского дня самый женский телеканал отметил 15-летие. Поздравить «Dомашний» с днём рождения в уютной атмосфере зимнего сада собрались звезды канала – Павел Астахов, Пётр Рыков, Тарас Кузьмин, Михаил Пшеничный и Любава Грешнова, Виктория Полторак, Роман Полянский, а также журналисты и бизнес-партнеры.

Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак
фото: Викория Полторак и Тарас Кузьмин

Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак
фото: Роман Полянский и Алина Гроссу

Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак
фото: Павел Астахов

Генеральный директор «Dомашнего» Марина Хрипунова рассказала гостям об успехах канала, а также поделилась планами на будущее. Из сюрпризов в ближайшее время в эфире зрителей ждет возвращение известного адвоката Павла Астахова в качестве ведущего судебного шоу «По делам несовершеннолетних», а также 5-й сезон медицинской мелодрамы «Женский доктор». В главной роли доктора Родионова снова выступит актер Пётр Рыков.

Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак
фото: Пётр Рыков

К пятнадцатилетию Dомашний запустил спецпроект на своем портале, где можно не только найти информацию о самых ярких программах и сериалах за все время существования канала, но и посмотреть поздравления от любимых актеров и ведущих!

Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак

А всем зрительницам в качестве подарка Dомашний приготовил весеннюю линейку премьерных 4-серийных фильмов «Фабрика мелодрам». С 16го марта распахнет двери «Фабрика мелодрам» и принесет с собой волшебную романтику, трогательные чувства и долгожданную любовь. Каждый вечер в 19:00 зрителей ждет новая история о любви и незабываемые эмоции!
версия для печати
Ссылки по теме
Тарас Кузьмин: «Чернов – узнаваемый типаж, но я стараюсь сделать его глубоким и интересным»

Петр Рыков: «Работа в большом сериале стала для меня тестом на выносливость»
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Павел АстаховЛюбава ГрешноваАлина ГроссуТарас КузьминВиктория ПолторакРоман ПолянскийМихаил ПшеничныйПётр Рыков
фильмы
Женский докторЖенский доктор-2Женский доктор-3Женский доктор-4

фотографии >>
Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак фотографии
Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак фотографии
Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак фотографии
Нежный возраст: Пётр Рыков, Павел Астахов и Виктория Полторак фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Владлен Бирюков
Нина Веселовская
Ирина Горячева
Сергей Губанов
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Юрий Пономаренко
Мария Смоктуновская
Яков Шамшин
Рэйчел Вайс
Роберт Вжосек
Кэмерон Даддо
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Хайнц Рюман
Джон Хёрд
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
Невидимая жизнь Эвридики
драма, мелодрама, экранизация
Бразилия, Германия, 2019
Вперёд
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Милый друг
мелодрама, мистика, научная фантастика, семейное кино
Франция, Бельгия, 2019
Один вдох
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Россия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Очень женские истории
комедия, мелодрама
Россия, 2020
Прощание со Сталиным
исторический фильм
Литва, Нидерланды, Украина, 2019
Человек-невидимка
научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Австралия, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен