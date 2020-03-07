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«Это нечестно по отношению к мужчинам»: Лукерья Ильяшенко о феминизме и современных женщинах

7 марта
2020 год

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7 марта 2020
К Международному женскому дню в российском прокате стартовал киноальманах «Очень женские истории», состоящий из пяти новелл с участием Анны Михалковой, Виктории Исаковой, Любови Толкалиной и других замечательных актрис. В преддверии праздника сайт Кино-Театр.ру организовал дискуссию с режиссёрами киноальманаха, посвященную женскому кино в России. А издание «Hello!» предложило актрисам фильма порассуждать о гендерных ролях, феминизме, дружбе и смысле жизни. В первом эссе на эти темы высказалась актриса Лукерья Ильяшенко.

«Это нечестно по отношению к мужчинам»: Лукерья Ильяшенко о феминизме и современных женщинах

«Современная женщина — это «женщина на распутье». Наверное, она даже немного потерянная: с одной стороны, рушится институт брака и все больше девушек стремятся к эмансипации. С другой — ей по-прежнему хочется, чтобы перед ней открывали двери машин, делали подарки, ухаживали. В итоге получается такой когнитивный диссонанс и дуальность: сначала она просит внимания, а потом говорит «все сама-сама». И хочется современной женщине, в том числе мне, сказать: «Ты уж определись, ты либо сама и практически как мужик, либо девочка». Мне даже кажется, что это нечестно по отношению к мужчинам, ведь по факту наш пол пытается усидеть на двух стульях, сохранив плюсы обеих позиций».

«О распределении гендерных ролей я думаю следующее: если нужно, женщина может быть добытчиком, а мужчина, наоборот, сидеть дома и не зарабатывать. У меня лояльный взгляд на такие отношения, ведь главное чтобы люди были счастливы. Но не надо забывать о том, что я пока еще не мать. Что-то мне подсказывает, что если я буду беременной или сидеть дома с маленьким ребенком, то мое отношение к мужчине изменится. Женщина в период вынашивания ребенка несамостоятельна: она зависима, довольно слаба, ей нужна защита. Это чисто биологическая штука, которую не обойти: на определенном этапе жизни нам действительно необходимо, чтобы мужчина был добытчиком. И у этого желания есть все основания».

«Это нечестно по отношению к мужчинам»: Лукерья Ильяшенко о феминизме и современных женщинах

«Если я общаюсь с женщиной, дружу с ней или приятельствую, то у меня есть табу: я никогда в жизни не позволю себе ничего фривольного по отношению к её мужчине. То есть для меня мужчины подруг находятся за пределами гендерных рамок и законов привлекательности — мне кажется, я теряю всякую половую принадлежность, когда нахожусь в компании чьего-то молодого человека или мужа. Для меня очень важно не излучать никаких сексуальных вайбов. Вести себя максимально тактично по отношению к возлюб­ленным подруг — в этом я вижу личный пример женской солидарности».

«Я искренне верю, что особого смысла в жизни нет. Его, конечно, надо себе придумывать, чтобы была мотивация жить дальше и что-то делать. Наверное, нам просто стоит попытаться провести отмеренное на земле время максимально приятно, стараясь никого ­не обидеть и сохранить чистую совесть. А карьера, дети… Мне кажется, это все преходящие ценности. В какой-то момент важно одно, потом — другое. Люди по-разному и с ума сходят: кто-то ударяется в религию, кто-то становится йогом или ЗОЖником, а кто-то — и вовсе алкоголиком или наркоманом. Это уже как кому удобно».

«Очень женские истории» в прокате с 5 марта 2020 года.

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«Это нечестно по отношению к мужчинам»: Лукерья Ильяшенко о феминизме и современных женщинах фотографии
«Это нечестно по отношению к мужчинам»: Лукерья Ильяшенко о феминизме и современных женщинах фотографии
«Это нечестно по отношению к мужчинам»: Лукерья Ильяшенко о феминизме и современных женщинах фотографии
«Это нечестно по отношению к мужчинам»: Лукерья Ильяшенко о феминизме и современных женщинах фотографии
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