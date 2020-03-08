Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб

Фанаты Джареда Лето
наверняка знают, что актер и музыкант уже давно увлекается скалолазанием. Вид спорта достаточно экстремальный, и на днях актёр это прочувствовал на себе. Жизнь Джареда чуть не оборвалась вместе с веревкой, когда он пытался покорить скалу Red Rock в штате Невада. Об этом актер рассказал в Инстаграме
.
«Не хочу драматизировать, но сегодня тот день, когда я едва не погиб. Я с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом сорвался со скалы. Я посмотрел вверх, и через несколько секунд моя страховочная веревка оборвалась, пока я болтался на высоте около 600 футов»
, - написал он.
Его страховочная веревка стерлась из-за острых краев скалы. Но этот случай не испугал Лето и не отбил желание заниматься скалолазанием.
«Помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент - меньше страха, больше осознания реальности и нотки меланхолии. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы пережили все это и выжили. В общем, это было довольно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью»
, - сказал актер.
Кстати, это не первый случай, когда Лето чуть не сорвался с горы. Например, три года назад при восхождении на Тафт-Пойнт в Йосемитском национальном парке Джаред тоже едва не упал.