Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб

8 марта
2020 год

Лайфстайл >>
8 марта 2020
Фанаты Джареда Лето наверняка знают, что актер и музыкант уже давно увлекается скалолазанием. Вид спорта достаточно экстремальный, и на днях актёр это прочувствовал на себе. Жизнь Джареда чуть не оборвалась вместе с веревкой, когда он пытался покорить скалу Red Rock в штате Невада. Об этом актер рассказал в Инстаграме.

Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб

«Не хочу драматизировать, но сегодня тот день, когда я едва не погиб. Я с профессиональным скалолазом Алексом Хоннольдом сорвался со скалы. Я посмотрел вверх, и через несколько секунд моя страховочная веревка оборвалась, пока я болтался на высоте около 600 футов», - написал он.

Его страховочная веревка стерлась из-за острых краев скалы. Но этот случай не испугал Лето и не отбил желание заниматься скалолазанием.

Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб

«Помню, как смотрел вниз на землю. Это был странный момент - меньше страха, больше осознания реальности и нотки меланхолии. Адреналин появился после того, как я вернулся на скалу. Но мы пережили все это и выжили. В общем, это было довольно весело. Мы продолжили забираться на гору и ночью», - сказал актер.

Кстати, это не первый случай, когда Лето чуть не сорвался с горы. Например, три года назад при восхождении на Тафт-Пойнт в Йосемитском национальном парке Джаред тоже едва не упал.
версия для печати
Поиск по меткам
здоровьеспорт
персоны
Джаред Лето

фотографии >>
Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб фотографии
Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб фотографии
Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб фотографии
Джаред Лето рассказал, как чуть не погиб фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Михайловский
8 марта ушел из жизни актёр Владимир Михайловский.

День рождения >>

Мария Баева
Михаил Волонтир
Лариса Голубкина
Дмитрий Ермилов
Афанасий Кочетков
Иван Оганесян
Карина Разумовская
Никита Салопин
Валерий Трошин
Валентина Ушакова
Жюльет Бинош
Фолькер Брух
Мэттью Грей Габлер
Валери Лемерсье
Орнелла Мути
Линда Фиорентино
Рауль Хулиа
все родившиеся 9 марта >>

Афиша кино >>

Кукла 2: Брамс
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пиноккио
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2019
Секта
мистика, фильм ужасов
Италия, 2019
Бладшот
боевик, драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2020
В стране чудес
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, 2019
Счастье в конверте
мелодрама, семейное кино
Россия, 2020
Услышь меня
драма, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Хороший доктор
комедия
Франция, 2019
Сладкая жизнь
драма, комедия
Италия, Франция, 1960
Отель "Белград"
комедия, мелодрама
Россия, Сербия, 2020
Остров фантазий
комедия, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Top 5 Oscars (киноальманах)
Великобритания, Канада, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен