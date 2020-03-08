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Кира Найтли навсегда отказалась сниматься обнаженной

8 марта
2020 год

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8 марта 2020
В интервью The Financial Times 34-летняя Кира Найтли решила поставить точку в обсуждении её отказа от постельных сцен. Сейчас в контракте актрисы прописано, какие части тела актрисы могут быть показаны на экране. Кира призналась, что с тех пор, как она стала мамой, её восприятие откровенных сцен изменилось.

Кира Найтли навсегда отказалась сниматься обнаженной

В ответ на вопрос, почему актриса навсегда отказалась сниматься обнаженной, она ответила: «Соски обвисли!». Конечно же, Найтли пошутила и добавила, что, на самом деле, очень довольна своим телом.

«На самом деле, я действительно довольна своим телом. Но я также не хочу стоять перед всей съемочной группой обнаженной. Не считаю нужным показывать своё тело», - сказала она.

По мнению Киры, в современном кино откровенные сцены становятся всё сексуальнее. Именно поэтому звезда пользуется услугами дублеров. Причем, актрис она выбирает сама, и самостоятельно оценивает их сходство с собой.

«Это был мой выбор. Это идеальное решение и очень интересный процесс. Это как будто я, но лучше. У неё красивое тело, поэтому она может сделать это за меня. Мне остается лишь оценить сходство и одобрить окончательный выбор».

Кира Найтли навсегда отказалась сниматься обнаженной

Напомним, Кира Найтли и ее супруг Джеймс Райтон воспитывают двоих дочерей: 4-летнюю Эди и Делайлу, которая родилась в прошлом году.
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Кира Найтли навсегда отказалась сниматься обнаженной фотографии
Кира Найтли навсегда отказалась сниматься обнаженной фотографии
Кира Найтли навсегда отказалась сниматься обнаженной фотографии
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