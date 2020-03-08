Кира Найтли навсегда отказалась сниматься обнаженной

В интервью The Financial Times 34-летняя Кира Найтли
решила поставить точку в обсуждении её отказа от постельных сцен. Сейчас в контракте актрисы прописано, какие части тела актрисы могут быть показаны на экране. Кира призналась, что с тех пор, как она стала мамой, её восприятие откровенных сцен изменилось.
В ответ на вопрос, почему актриса навсегда отказалась сниматься обнаженной, она ответила: «Соски обвисли!»
. Конечно же, Найтли пошутила и добавила, что, на самом деле, очень довольна своим телом.
«На самом деле, я действительно довольна своим телом. Но я также не хочу стоять перед всей съемочной группой обнаженной. Не считаю нужным показывать своё тело»
, - сказала она.
По мнению Киры, в современном кино откровенные сцены становятся всё сексуальнее. Именно поэтому звезда пользуется услугами дублеров. Причем, актрис она выбирает сама, и самостоятельно оценивает их сходство с собой.
«Это был мой выбор. Это идеальное решение и очень интересный процесс. Это как будто я, но лучше. У неё красивое тело, поэтому она может сделать это за меня. Мне остается лишь оценить сходство и одобрить окончательный выбор»
.
Напомним, Кира Найтли и ее супруг Джеймс Райтон воспитывают двоих дочерей: 4-летнюю Эди и Делайлу, которая родилась в прошлом году.