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«Не пора ли это остановить?»: Мария Кожевникова о современном ТВ

8 марта
2020 год

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8 марта 2020
Актриса Мария Кожевникова в своем Инстаграме заговорила об актуальной теме – цензуре на телевидении. По ее мнению, всё многообразие ток-шоу – это «адский ад», который травмирует психику, особенно детей. Также Мария считает, что в современном информационном поле, которое кишит скандальными заголовками, просто невозможно существовать.

«Не пора ли это остановить?»: Мария Кожевникова о современном ТВ

«Как Вы думаете, на что ещё пойдёт ТВ?! Платить «героям» миллионы за рассказы о смерти мужа и друзей накануне, за изнасилования, разводы, делёжку имущества, романы молодых с пожилыми дамами и остальной треш...осталось только редакторам договориться, чтобы это ещё и совершалось в прямом эфире. Не пора ли остановить этот ад адский?! Причём от этого нельзя скрыться, даже если у тебя телевизора дома нет, все соцсети и новостные ленты, даже «Вести» вышли с заголовком, что какой-то бьюти-блогер лишился ногтя после драки. Вы серьезно???! Что происходит?! А потом мы хотим, чтобы дети были нормальные и адекватные?! С чего вдруг, если они растут в этом шизофреническом информационном поле?!», - написала Кожевникова.

Подписчики поддержали актрису, она отметила это в недавнем посте. Кожевникова выразила мнение, что цензура на телевидении все-таки нужна, хотя она не сторонник такого рода ограничений.

«Прочитала все, более 1000 комментариев под постом о нашем ТВ. Радует, что 98% поддерживают, хотят и ждут перемен! Может в этом случае, пригодилась бы ненавистная многим «цензура». Ведь, как показывает практика, когда она была, например, выпускались лучшие фильмы! Хотя я всегда была против неё, но с каждым годом понимаю, что, может, и нужна?! По крайней мере, стоит признать, что свободу многие путают со вседозволенностью, а теперь ещё и с хайпом», - подвела итог актриса.

Кожевникова рассказала, что, когда была депутатом Госдумы, не раз поднимала тему телеконтента на заседаниях. Но должного внимания этой теме так и не уделили.

«Не пора ли это остановить?»: Мария Кожевникова о современном ТВ

«Мною, кстати, был разработан закон по поводу детского контента, который обязан быть на федеральных каналах. Писали его вместе с психологами, родителями и юристами. Но, как Вы понимаете, решает большинство...Поэтому выводы делайте сами, а лучше думайте, за кого конкретно вы голосуете на выборах. На мой взгляд, не страшны спортсмены в Госдуме, которые работают в комитете по физической культуре и спорту, кто, как не они, знают, через что прошли, и что надо изменить. Не страшны артисты, которые работают в комитете по культуре. А далее, Вы назовете максимум 20-30 депутатов из 450, которые публично отстаивают свои позиции, и всё! Про остальных Вы не знаете ничего, а ведь именно они формируют большинство, которое и решает, как мы будем жить».

Затронув тему политики, Мария не оставила без внимания и поправки в конституции.

«Вчера вот, например, депутаты отказались от внесения поправки в Конституцию, которую предложил Президент, о национализации элит. Это поправка была 1 из 7 предложенных Путиным во время послания ФС. Она должна была запретить представителям власти владеть зарубежными счетами и недвижимостью. Как думаете, почему поправку отклонили, и как, это главное, аргументировали?! На мой взгляд совершенно справедливо, хочешь управлять страной, не имей счетов, недвижимости за пределами своей территории, если «дома» всё же душе «дороже», в прямом и переносном смысле слова, всегда есть выбор, уходи!», - заявила актриса.
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«Не пора ли это остановить?»: Мария Кожевникова о современном ТВ фотографии
«Не пора ли это остановить?»: Мария Кожевникова о современном ТВ фотографии
«Не пора ли это остановить?»: Мария Кожевникова о современном ТВ фотографии
«Не пора ли это остановить?»: Мария Кожевникова о современном ТВ фотографии
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