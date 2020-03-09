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Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя

9 марта
2020 год

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9 марта 2020
На днях стало известно, что артист балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных стали родителями. Малыш появился на свет ещё в январе, но пара не торопилась сообщать эту новость.

Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя

В интервью изданию «Hello!» новоиспеченные родители признались, что с выбором имени тоже немного затянули:
«Два дня у нас ребенок жил без имени. Мы называли малыша разными именами и смотрели на его реакцию. Когда сказали "Мир", он откликнулся».
С самого начала Сергей и Елена старались не привлекать к беременности большого внимания. О том, что в семье ждут пополнение, могли догадаться только внимательные подписчики, ведь Елена всячески скрывала округлившийся живот под пышными нарядами.
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Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя фотографии
Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя фотографии
Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя фотографии
Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя фотографии
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