Сергей Полунин и Елена Ильиных дали сыну необычное имя

На днях стало известно
, что артист балета Сергей Полунин
и фигуристка Елена Ильиных
стали родителями. Малыш появился на свет ещё в январе, но пара не торопилась сообщать эту новость.
В интервью изданию «Hello!»
новоиспеченные родители признались, что с выбором имени тоже немного затянули:
«Два дня у нас ребенок жил без имени. Мы называли малыша разными именами и смотрели на его реакцию. Когда сказали "Мир", он откликнулся»
.
С самого начала Сергей и Елена старались не привлекать к беременности большого внимания. О том, что в семье ждут пополнение, могли догадаться только внимательные подписчики, ведь Елена всячески скрывала округлившийся живот под пышными нарядами.