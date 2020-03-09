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«Если ты понимаешь, что хочешь, то это с тобой произойдет»: Мария Миногарова о карьере на телевидении и роли в кино

9 марта
2020 год

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9 марта 2020
Редкий блогер не мечтает покорить телевидение и попробовать свои силы в кино. Телеведущая, модель и популярный блогер Мария Миногарова не стала исключением: недавно она дебютировала в кино, сыграв участницу тренинга личностного роста в комедии «Марафон желаний». В интервью журналу «Hello!» Мария призналась, что и участие в шоу «Топ-модель по-русски», и карьера на телевидении были для нее скорее не мечтами, а настоящими целями. Чтобы их достичь, Марии пришлось как следует поработать.

«Если ты понимаешь, что хочешь, то это с тобой произойдет»: Мария Миногарова о карьере на телевидении и роли в кино

«Я не верю в магический камень, волшебное дерево, вокруг которого нужно обойти триста раз, и прочее из той же серии. Это не работает. Работает, когда ты направляешь энергию в нужное русло. Если ты чётко понимаешь, что хочешь, то это с тобой произойдет. Если я понимала, что хочу чего-то, то я шла и делала что-то для этого. У меня не было знакомых на телевидении, у родителей не было связей, но я хотела работать там, отыскала редакцию и пришла. Узнала адрес модельного агентства. Захотела переехать в Москву - взяла и переехала, чему радуюсь каждый день».

Но не ко всем своим задачам Мария шла так целенаправленно. Со временем новые возможности сами стали приходить в её жизнь. Так и случилось с ролью в фильме «Марафон желаний».

«Если ты понимаешь, что хочешь, то это с тобой произойдет»: Мария Миногарова о карьере на телевидении и роли в кино

«Режиссер Даша Чаруша предложила роль со словами: «Я хочу, чтобы ты поучаствовала в моем фильме». Поначалу я испугалась, но она продолжала настаивать: «Это будет так здорово, интересно и весело!» Я благодарна Даше за то, что она поверила в меня и пригласила в эту замечательную историю».

Мария призналась, что роль участницы тренинга личностного роста стала очередной отправной точной в её жизни – после съёмок стали поступать и другие предложения. А где новые возможности, там и новые знакомства.

«Недавно закончились съёмки короткого метра. На этот раз авторское кино. И в этом фильме я вновь играю с Аглаей Тарасовой, как и в «Марафоне желаний». Забавно, что мы опять будем говорить с ней по телефону. Мы не то чтобы каждый день общаемся по мобильному. Но теперь мы определенно стали друг другу намного ближе, чем раньше».
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«Если ты понимаешь, что хочешь, то это с тобой произойдет»: Мария Миногарова о карьере на телевидении и роли в кино фотографии
«Если ты понимаешь, что хочешь, то это с тобой произойдет»: Мария Миногарова о карьере на телевидении и роли в кино фотографии
«Если ты понимаешь, что хочешь, то это с тобой произойдет»: Мария Миногарова о карьере на телевидении и роли в кино фотографии
«Если ты понимаешь, что хочешь, то это с тобой произойдет»: Мария Миногарова о карьере на телевидении и роли в кино фотографии
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