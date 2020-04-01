Кристина Асмус постриглась на камеру

В эксклюзивном интервью для издания PeopleTalkКристина Асмус рассказала о подарках Гарика Харламова, намерении сниматься в откровенных сценах, и о провальных светских выходах. А также, в процессе фотосъёмки Кристина отстригла свои волосы прямо в кадре.
О провальных светских выходах на заре карьеры
«Первые лет 7 моих светских выходов – сплошной треш. Хотя тогда мне так не казалось. Но есть на моей памяти самый адский провал. На «Женщине года 2012». Традиционно перед этой премией проходит бьюти-девичник, на котором девушек собирает целая команда визажистов и стилистов. В 2012 году я только начинала ходить по тусовкам и не особо уделяла внимание собственному стилю. Села на мейк и причёску к первому попавшемуся мастеру. И он сделал мне на голове…гнездо. Я и пошла. Ещё и надела под не идущее мне короткое платье ботильоны и какие-то массивные серьги. Это было начало моей светской карьеры, я не очень разбиралась в трендах, но даже я понимала, что это полный трешняк».
фото: Кристина на премии Женщина года-2012
О подарках мужа
«В самом начале наших отношений, муж на 8 марта подарил мне красивую цепочку-чокер с кулоном в виде сердца. Я безумно обрадовалась, но 9 марта вежливо намекнула, что не ношу цепочки, особенно короткие и уж тем более не люблю все эти сердечки, цветочки и т. д. Сказала, что если ты хочешь не просто сделать мне приятно, а чтоб я это ещё и носила, давай лучше мы будем вместе выбирать. Прошёл год. Также на 8 марта муж решил самостоятельно меня обрадовать. И что вы думаете? Он подарил мне точно такую же цепочку, с точно таким же сердечком, этой же марки, только из новой коллекции. Это не было шуткой. Он реально забыл. Мы долго смеялись потом. Сейчас иногда натыкаюсь на эти две красивые почти новые коробочки. Думаю, скоро отдам их дочке».